Ocon sezon bitmeden Alpine'den ayrılacak mı?

Esteban Ocon'un sezon sonunda Alpine'den ayrılacağını açıklanmasının ardından, Haas dışında Audi ve Williams gibi takımlarla görüşmeler yaptığı biliniyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü çıkan haberlerde, Ocon'un 2025 sezonu için Haas ile sözleşme imzaladığı ve yaz arasından önce resmi açıklamanın yapılacağı öne sürülmüştü.

Diğer tarafta Logan Sargeant, geçen sezonun başından bu yana sadece tek bir puan toplayabildiği için yıl sonunda takımdan gönderilme riskiyle karşı karşıya.

Sargeant'ın 2025 yılında Prema Racing ile IndyCar'da yarışmak için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı ve takım patronu Rene Rosin bu hafta Amerikalı pilotla ilgilendiklerini doğruladı.

Cuma günü medyaya açıklamalarda bulunan takım patronu James Vowles, Williams'ın sezon bitmeden Sargeant'ın gönderilmesi olasılığına açık olduğunu itiraf etti.

"Bu konuyu sürekli olarak değerlendiriyoruz."

"Logan'a söylediğimiz şey bunun bir meritokrasi olduğu. Spordaki yerinizi sürekli olarak hak ettiğinizden emin olmalısınız. Bu onun için 18 aydır değişmeyen bir mesaj oldu.

"Bazı şeylere karşı açık fikirliyiz."

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Daha önce de söylediğim ve bugün de devam ettirdiğim şey, aracımızın - ki bu benim ve takımın omuzlarındaki bir sorumluluk - yeterince hızlı olmadığıdır. Bugün yaşadığımız bir sürücü sorunu değil. Sadece gelişim sürecinde geride kaldık ve bu süreci hızlandırmamız gerektiğinden emin olmalıyız.”

Vowles’ın yorumları, Williams’ın Albon’un takım arkadaşı olarak diğer sürücüleri düşünmek zorunda kalabileceğini ve en büyük hedefleri Carlos Sainz’in geleceği hakkında karar vermekte geciktiğini itiraf etmesinin ardından geldi.

Son aylardaki söylentiler, Williams'ın sezonun ikinci yarısında Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'yi takıma katabileceğini ve İtalyan pilotun gelecek sezon yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın yerini almak için önde gelen adaylardan biri olduğunu gösteriyordu.

FIA tarafından kural kitabında yapılan son değişiklik, Kimi Antonelli'nin 25 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'sinde 18. yaşını doldurmadan F1'deki ilk yarışına çıkmasına izin veriyor.

Ancak Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, Ocon’un 2024 sezonunda Sargeant’ın yerini alabileceğini iddia etti. Bu durum, Alpine’in gelecek yıl Pierre Gasly’nin yanında potansiyel bir yarış koltuğu için yedek sürücü Jack Doohan’ı değerlendirmesine olanak tanıyacak.

PlanetF1.com'a göre, Kravitz’in iddialarının tamamen spekülasyon olduğu ve Williams’ın Sargeant’a grid'deki yerini kanıtlayabilmesi için her fırsatı verdiği belirtiliyor.

Kravitz şöyle dedi: "Sezon ortasında Logan Sargeant'ın yerine kim geçebilir?"

"Kimi Antonelli olabilir mi? Fakat Mercedes onun Formula 2 sezonunu tamamlamasını istediği için pek olası görünmüyor ama imkansız da değil."

"Jack Doohan ya da Liam Lawson gibi isimler olabilir mi? Onlar da pek olası değil."

"Padoktaki söylentilere göre Alpine, Logan Sargeant'ın yerine geçebilecek Esteban Ocon için erken bir sözleşme feshi önerebilir."

“Alpine, gelecek yıl tam zamanlı bir yarış koltuğu için potansiyel bir aday olarak Jack Doohan’ı erken bir başlangıç yapması için getirebilir.”

“Bu değişim, Williams’ın sezonun geri kalanında Ocon gibi deneyimli bir pilota sahip olmasını sağlayabilir; özellikle yaz arasından sonra Logan Sargeant ile devam etmeme kararı alırlarsa.”

Alpine, Monaco Grand Prix'sinin ilk turunda takım arkadaşı Gasly ile temas etmesinden sekiz gün sonra Ocon'un takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Olay, Alpine takım başkanı Bruno Famin’den öfkeli bir tepki aldı. Famin, Ocon’un atağını 'tamamen yersiz' olarak nitelendirmiş ve 'sonuçları' olacağı konusunda uyarmıştı.

Famin'in yorumları, Ocon'un Kanada'daki bir sonraki yarışta takım tarafından yedek bırakılabileceği iddialarına yol açmıştı. Ancak Montreal'de konuşan Alpine'in patronu, sürücüsünü yedek bırakmanın "asla" söz konusu olmadığında belirtti.

Çeviri: Enes Demirel