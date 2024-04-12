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Formula 1 Japonya GP

Ocon: "Sezon başından bu yana ilk kez Japonya'da geriledik"

Esteban Ocon, Alpine'in sezon başlangıcından bu yana ilk "geri adımını" geçen hafta sonu Japonya Grand Prix'sinde attığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Esteban Ocon, Alpine A524

Andy Hone / Motorsport Images

Fransız pilot ve takım arkadaşı Pierre Gasly'nin temposu ikinci stattan sonra yaşadıkları temasın ardından aldıkları hasardan etkilenmiş olsa da, Ocon bunun genel performans eksikliği için bir bahane olmaması gerektiğini düşünüyor.

Her iki sürücü de yere basma kuvveti eksikliği ile karşı karşıya kalırken, Ocon'un 15 puanlık yere basma kuvveti kaybına Gasly 33 puanlık kayıp yaşadığı söyleniyor, griddeki gerilemeleri sadece bu sebepten kaynaklanmıyor.

Yarışı 15. sırada ve önündeki Valtteri Bottas'ın 20 saniyeden fazla gerisinde tamamlayan Ocon, yarıştan sonra yaptığı açıklamada moralinin bozuk olduğunu söyledi.

İlk turdaki hasarın iyi bir gösteri umutlarını etkili bir şekilde raydan çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda Ocon, "Ne yazık ki yarışın genel görüntüsünü değiştirdiğini düşünmüyorum."

"Yardımcı olmadığı da kesin. Ancak her iki araçta da çok fazla performans kaybetmedik. Bence yeterince hızlı değildik."

"Bence bu hafta sonu sıralama turlarında ileriye doğru iyi bir adım attık ama yarışta muhtemelen Bahreyn'den bu yana ilk kez geriledik. Burası ve Bahreyn arasında bazı benzerlikler var. Bu yüzden buna bakmamız gerekiyor." dedi.

Ocon, Alpine'in farklı bir şeyler denemek için stratejisinde agresif davrandığını ancak sonuçta rakiplerine karşı yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi.

Esteban Ocon, Alpine A524 Logan Sargeant, Williams FW46

Esteban Ocon, Alpine A524 Logan Sargeant, Williams FW46

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, "Strateji açısından cesur olmaya çalıştık ve birçok aracı erken pit ile geçmeye çalıştık. Bunu da başardık. Bir noktada dört aracı geçtik ama onları geride tutmak için hiçbir şey yapamadım. Ne yazık ki bugünlük bu kadar."

"Mücadele edemeyeceğimi hissettim. Diğerleri başka bir kategorideydi." dedi.

Hayal kırıklığı yaratan yarış temposu, Ocon'un tekrar sıralamalarda ikinci bölüme kalmasıyla takımın tek tur hızında bir miktar ilerleme kaydetmiş gibi görünmesinden sadece bir gün sonra geldi.

Ancak Ocon, takımın uzun vadede formunu etkileyecek değişiklikler yapmasının formunu etkilemiş olabileceğini belirtiyor.

Ocon, "Değiştirdiğimiz bazı şeyler var. Bu da yarışta daha fazla zorlandığımız anlamına gelebilir. Ama kesinlikle iyi değildi." dedi.

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