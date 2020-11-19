Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"
Ekleyen:
, Editör

Esteban Ocon, bu yıl sezon boyunca önemli bir ilerleme kaydettiğini ve sezon başına kıyasla artık daha iyi bir pilot olduğunu söyledi.

Renault F1 pilotu Esteban Ocon, 2019'u Mercedes'in test ve yedek pilotu olarak geçirmek zorunda kalmıştı.

Bir yıl boyunca pistlerden uzak kalan Fransız sürücü, bu yıl Renault ile F1'e döndü ancak şimdiye kadar inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Ocon şimdiye kadarki 14 yarışın 7'sinden puanla ayrılırken, 7'sinden puanla ayrılamadı. Arka arkaya puan aldığı yarış sayısı sadece iki olan genç sürücü, tam dört kez damalı barağı göremedi.

Diğer tarafta Daniel Ricciardo, 14 yarışın üçünden puansız ayrılırken, arka arkaya sekiz yarıştır puan alıyor ve Ocon'a kıyasla 56 puan daha fazla aldı.

Ancak Fransız sürücü, artık Ricciardo ile farkı kapatmaya başladığını düşünüyor.

Genç sürücü, “Açıkçası sezon başında Daniel daha hızlıydı."

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1, on the grid

Daniel Ricciardo, Renault F1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Geçen sezonu kaçırdım ve geri döndüğümde, Force India'daki kadar verimli olabilmem için zaman gerekiyordu. Bu sayede takıma adapte olabilir ve hızlanabilirdim. Ama hepsi beklediğimden daha uzun sürdü."

"Takvimin çok sıkı olması nedeniyle performansımı değerlendirmek için pek fazla vaktim yok, çünkü yarışlar birbiri ardına geliyor. Örneğin arka arkaya yarışlarda performansımı değerlendirecek vaktim olmadı. Aslında sadece iki günün ardından tekrar yarışmanız gerekiyordu."

"Son zamanlarda sıralama performansımı geliştirdim ve olmam gereken seviyeye yaklaştım. Çok daha iyisini yapabilirsiniz ama sezon başına kıyasla kendimi çok daha iyi hissediyorum."

"İleriye doğru iyi bir adım atmayı başardım." dedi.

 
Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

Önceki haber

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

Sonraki haber

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Son Haberler

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

Magnussen, Türkiye'de liderlerle kaza yapmaktan korkmuş
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Türkiye'de liderlerle kaza yapmaktan korkmuş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

2s
2
Formula 1

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

7s
3
Formula 1

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

3s
4
Formula 1

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

4s
5
Formula 1

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

48 dk

Son Haberler

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"
F1

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"
F1

Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"
F1

Sainz: "F1 testlerinin azalması, Ferrari'ye geçişimi çok zorlaştıracak"

Magnussen, Türkiye'de liderlerle kaza yapmaktan korkmuş
F1

Magnussen, Türkiye'de liderlerle kaza yapmaktan korkmuş

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"
F1

Lowe: "Hamilton, 'Araç mı, pilot mu' tartışmalarına noktayı koydu"

Son Videolar

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
2s

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.