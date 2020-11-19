Ocon: "Sezon başına kıyasla çok geliştim"

Renault F1 pilotu Esteban Ocon, 2019'u Mercedes'in test ve yedek pilotu olarak geçirmek zorunda kalmıştı.

Bir yıl boyunca pistlerden uzak kalan Fransız sürücü, bu yıl Renault ile F1'e döndü ancak şimdiye kadar inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Ocon şimdiye kadarki 14 yarışın 7'sinden puanla ayrılırken, 7'sinden puanla ayrılamadı. Arka arkaya puan aldığı yarış sayısı sadece iki olan genç sürücü, tam dört kez damalı barağı göremedi.

Diğer tarafta Daniel Ricciardo, 14 yarışın üçünden puansız ayrılırken, arka arkaya sekiz yarıştır puan alıyor ve Ocon'a kıyasla 56 puan daha fazla aldı.

Ancak Fransız sürücü, artık Ricciardo ile farkı kapatmaya başladığını düşünüyor.

Genç sürücü, “Açıkçası sezon başında Daniel daha hızlıydı."

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Geçen sezonu kaçırdım ve geri döndüğümde, Force India'daki kadar verimli olabilmem için zaman gerekiyordu. Bu sayede takıma adapte olabilir ve hızlanabilirdim. Ama hepsi beklediğimden daha uzun sürdü."

"Takvimin çok sıkı olması nedeniyle performansımı değerlendirmek için pek fazla vaktim yok, çünkü yarışlar birbiri ardına geliyor. Örneğin arka arkaya yarışlarda performansımı değerlendirecek vaktim olmadı. Aslında sadece iki günün ardından tekrar yarışmanız gerekiyordu."

"Son zamanlarda sıralama performansımı geliştirdim ve olmam gereken seviyeye yaklaştım. Çok daha iyisini yapabilirsiniz ama sezon başına kıyasla kendimi çok daha iyi hissediyorum."

"İleriye doğru iyi bir adım atmayı başardım." dedi.