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Formula 1 / Son dakika

Ocon, seyircisiz yarışlarda garip bir atmosfer bekliyor

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Ocon, seyircisiz yarışlarda garip bir atmosfer bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 May 2020 06:48

Esteban Ocon, yaz aylarında seyircisiz yapılması planlanan yarışlarda "çok garip bir atmosfer" olmasını beklediğini söyledi.

Formula 1, bu sezon 15 ila 18 yarış yapmak istiyor ve ilk yarışın seyircisiz olarak Temmuz ayının başında Avusturya’da yapılması bekleniyor.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Avrupa’da yapılacak yarışların hepsinin, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılması bekleniyor.

Renault sürücüsü Ocon, sezon için potansiyel bir başlangıç noktası belirlenmesinin, odaklanma açısından çok önemli olduğunu belirtti. Ancak Fransız sürücü, taraftarlar olmadan yapılacak yarışlarda garip bir atmosfer beklediğini söyledi.

Sky Sport’a konuşan Ocon, “Yarışlara dönmeyi çok istiyorum. Avusturya’da yarışabileceğimizi ve tek bir pistte iki yarış yapabileceğimizi duydum.”

“Yeniden başlamamız için her şeyin iyi bir şekilde organize edileceğine ve güvenli olacağına eminim.”

“Eğer yeniden yarışlara dönmenin tek yolu bu ise, bunu yapmaktan çok memnun olurum.”

“Taraftarları, pistte onlarla etkileşim kurmayı özleyeceğiz. Çok garip bir atmosfer olacak.”

“Televizyonda onlar için iyi bir gösteri sunabilirsek, hiç yoktan iyidir.” dedi.

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F1, bazı pistlerde iki yarış yapmayı planlıyor ve Avusturya, buna uygun gözüküyor.

Ocon, daha önce GP3 ve DTM’de bu formatta yarışlara katılmıştı. Renault sürücüsü, bunun F1’de de işe yarayacağını düşünüyor.

“Tek pistte iki yarış formatını Formula 3 ve DTM’de tecrübe etmiştim ve sonuçlar hiç de aynı olmamıştı.”

“Geri döndüğünüzde, ikinci yarışta daha güçlü oluyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini ve nasıl tepki göstereceğinizi biliyorsunuz. İkinci yarışta işler değişiyor ve insanlar daha iyi çalışıyor. Yeteri kadar gelişemedikleri de oluyor.”

“Bu yüzden, eğer bunu yaparsak çok farklı olacak.”

Fans in a grandstand

Fans in a grandstand

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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