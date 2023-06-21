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Ocon "sert adam" imajını umursamıyor

Esteban Ocon, Formula 1 arenasındaki "sert adam" imajını muhtemelen hak ettiğini kabul ediyor.

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Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon pist dışında her zaman sevecen tavırlarıyla öne çıkıyor fakat pist üstünde genellikle sert savunmalarıyla dikkat çekebilirdi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan eski F1 pilotu ve deneyimli yorumcu Martin Brundle, Fransız pilotun pist dışındaki sevimli tavırları ile pistteki agresif tarzı arasındaki zıtlığın çok açık olduğunu söyledi.

Ancak 26 yaşındaki Ocon bu şöhreti pek de umursamadığını söylüyor.

DAZN'a konuşan Brundle, "İnsanların benim sert bir adam olduğumu düşünmelerini istemem çünkü F1 dışında iyi bir adamım."

"Fakat sürüş tarzım sert. Bu muhtemelen doğru ama ben bu imajdan memnunum." dedi.

Bu yıl Fernando Alonso'nun ayrılığıyla Alpine'in takım lideri olarak öne çıkan Ocon, durumun geçen yıldan çok da farklı olmadığını söylüyor.

"Bir bakıma ben her zaman takım lideriydim."

"Her zaman neye ihtiyacım olduğunu söyleyerek, 'bu şeyin ne zaman yapabiliriz? Bu parçayı yapabilir miyiz?' diyerek takımımı ileriye taşıdım."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

"Takımı her zaman zorluyorum ve etrafımdaki insanlarla çalışma şeklimden memnunum. Bu şekilde devam etmeliyiz."

Ocon, Alonso ile çalıştıkları dönemde İspanyol ile zaman zaman iyi savaşlar verdi.

Bu konuda, "Fernando ile çok yakın olduğumuz anlar oldu. Bazı hatalar yaptığımızı biliyorum ama bu kadar eşit savaştığınızda bunun olması normal."

"0.1 saniyelik savaşlardı. Yıl boyunca Alonso ile güzel bir mücadele oldu."

"Alpine'i olması gereken yere, takımlar şampiyonasında dördüncülüğe getirdik. Takım olarak ilerleme kaydettik ve onun takım arkadaşı olması etkileyiciydi."

"Pistte bazı şeyler yaşandı fakat bu takım için iyi sonuçlar elde ettiğimiz gerçeğini değiştirmiyor."

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