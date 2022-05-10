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Ocon: "Sekizincilik zafer gibi hissettirdi"

Esteban Ocon, son sıradan başladıktan sonra iyi bir yükselişle sekizinci olduğu Miami GP'sinin ardından "zafer kazanmış gibi" hissettiğini söyledi.

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Ocon: "Sekizincilik zafer gibi hissettirdi"
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Ocon için hafta sonu pek kolay geçmedi. Fransız pilot 3. antrenmanlarda yüksek hızla beton bariyerlere çarpmasının ardından sıralama turlarını kaçırdı ve kazanın yarattığı 51G gibi büyük bir fiziksel etkinin ardından yalnızca "%50 hazır" olduğunu belirtti.

Yarışa son sıradan başlayan ve iki Aston Martin'in pit yolundan başlaması sebebiyle henüz startta iki sıra kazanan Ocon, sert lastiklerle başladığı yarışı yeterince iyi bir tempoda, fırsat bekleyerek geçirdi.

Güvenlik aracı periyodunda aradığı fırsatı bulan ve yumuşak lastiklere geçen Ocon, yarışı dokuzuncu sırada tamamladı, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun zaman cezasıyla birlikte de sekizinciliğe yükseldi. Böylece sahip olduğu büyük dezavantaja rağmen bir kez daha istikrarını sergilediği bir sonuç elde etmeyi başardı.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Fazlasıyla memnunum, bu bizim için bir zafer gibi."

"Tırmanmamız gereken bir dağ vardı, fakat radyo mesajlarından stratejiye, lastik yönetimine kadar her şey mükemmeldi. Fiziksel olarak yalnızca %50 hazır olduğumu da düşünürsek, elde ettiğimiz sonuç zaferden farksız."

"Takımdaki çocuklara teşekkür etmeliyim, çünkü Cumartesi günü araçtaki her şey paramparçaydı. Koltuk, pedallar, frenler ve şasi mahvolmuş durumdaydı."

"Farklı bir mücadeleydi, her şey yolunda veya tersine gidebilirdi, neyse ki yolunda gitti. Fakat çok da keyifli değildi, söylediğim gibi, fiziksel olarak yalnızca %50 hazırdım. Sıcaklık ve nem açısından koşullar Singapur kadar zorlayıcıydı." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, passes the chequered flag

Esteban Ocon, Alpine A522, passes the chequered flag

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine pilotunun başarısında rol oynayan belki de en büyük faktör lastik seçimiydi, tıpkı George Russell gibi ilk bölümü uzatan Ocon, kazandığı dört puan ile bu seçimin meyvesini topladı.

Ocon, "Yapmamız gerekeni biliyorduk. Sert lastikleri takacak ve gidebildiğimiz kadar gidecektik, lastiğin olabildiğince dayanmasını istiyorduk, dolayısıyla ilk turlarda lastikleri korumaya çalıştım."

"Beklediğimden daha zordu. Açık konuşmak gerekirse bir an sanki lastikleri hiç değiştirmeyecekmişiz gibi hissettim, fakat değiştirdik ve her şey iyi gitti."

"Başlangıçta çok hızlı değildik, fakat tempo yavaş yavaş arttı ve diğer araçlara kıyasla çok hızlı hale geldik."

Ocon aynı zamanda yarışın sonlarında Mick Schumacher ile Sebastian Vettel arasındaki çarpışmaya da tanık olan isimlerden birisiydi.

Kaza hakkında konuşan Ocon, "Üçümüz birlikte savaşıyorduk, lastik ömürleri ve tipleri arasında büyük farklar vardı. Mick 30 turdur aynı lastikteydi, Seb henüz 9 tur önce pite girmişti, ben daha yeni bir yumuşak lastik setindeydim, bu yüzden yakın bir mücadele vardı."

"Yarıştan sonra konu hakkında tartıştık ama Mick ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor, o bir F1 pilotu, çok yetenekli, benim tavsiyeme hiç ihtiyacı yok." dedi.

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