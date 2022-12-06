Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"

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2022 sezonunda F1 kariyerinin ilk puanlarını almasına rağmen Schumacher, takım arkadaşının [Kevin Magnussen] 25 puanına karşılık yalnızca 12 puan elde edebildi. Bunların yanı sıra takıma pahalıya patlayan birçok kazaya karışması sebebiyle takım patronu Gunther Steiner, 2023 için Schumacher'in yerine deneyimli pilot Nico Hulkenberg'i getirme kararı aldı. Karar, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP öncesi açıklandı.

2018'de Force India takımında yarışan Ocon, 2020 yılında Renault ile gride geri dönmeden önce bir yıl yarışamamıştı. Fransız pilot, kendi deneyimlerinden bahsetti ve Schumacher'in de kendisi gibi gelecek sezonlarda geri dönebileceğini belirtti.

Ocon, "Geri döneceğine inanıyorum."

"Bunun için çok çalışacağını biliyorum, ben de bir dönem koltuksuz kaldım ve yarışlardan uzaktım; bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sıkı çalışma, özveri ve sürekli burada olup bitenleri takip etmek, bana spora geri gelme şansını veren şeylerdi. O yüzden eminim ki Schumacher'in de tekrar şansı olacak." dedi.

Ocon ve Schumacher'in iki yakın arkadaş oldukları biliniyor ve Fernando Alonso'nun 2023'te Aston Martin'e geçişi açıklandıktan sonra Fransız pilot, boşalan koltuk için Schumacher'i önermişti.

Ancak Enstone takımı sonunda Alonso'nun yerine Pierre Gasly'i seçti, Schumacher ise 2023 sezonu için koltuk bulamamış oldu. Alman pilot bu sıralar, Mercedes yedek pilotluğu ile ilişkilendiriliyor.