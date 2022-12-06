Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"
Mick Schumacher'in 2023 için dışarda kalması hakkında Esteban Ocon, Alman pilotun gelecek yıllarda gride geri döneceğine inanıyor.
2022 sezonunda F1 kariyerinin ilk puanlarını almasına rağmen Schumacher, takım arkadaşının [Kevin Magnussen] 25 puanına karşılık yalnızca 12 puan elde edebildi. Bunların yanı sıra takıma pahalıya patlayan birçok kazaya karışması sebebiyle takım patronu Gunther Steiner, 2023 için Schumacher'in yerine deneyimli pilot Nico Hulkenberg'i getirme kararı aldı. Karar, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP öncesi açıklandı.
2018'de Force India takımında yarışan Ocon, 2020 yılında Renault ile gride geri dönmeden önce bir yıl yarışamamıştı. Fransız pilot, kendi deneyimlerinden bahsetti ve Schumacher'in de kendisi gibi gelecek sezonlarda geri dönebileceğini belirtti.
Ocon, "Geri döneceğine inanıyorum."
"Bunun için çok çalışacağını biliyorum, ben de bir dönem koltuksuz kaldım ve yarışlardan uzaktım; bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum."
Mick Schumacher, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Sıkı çalışma, özveri ve sürekli burada olup bitenleri takip etmek, bana spora geri gelme şansını veren şeylerdi. O yüzden eminim ki Schumacher'in de tekrar şansı olacak." dedi.
Ocon ve Schumacher'in iki yakın arkadaş oldukları biliniyor ve Fernando Alonso'nun 2023'te Aston Martin'e geçişi açıklandıktan sonra Fransız pilot, boşalan koltuk için Schumacher'i önermişti.
Ancak Enstone takımı sonunda Alonso'nun yerine Pierre Gasly'i seçti, Schumacher ise 2023 sezonu için koltuk bulamamış oldu. Alman pilot bu sıralar, Mercedes yedek pilotluğu ile ilişkilendiriliyor.
Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor
Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış
Son Haberler
FIA, 2023'te sprint yarışları için takımlara ayrılan ödeneği iki katına çıkaracak
FIA, 2023 yılında her Formula 1 sprint yarışı için takımlara ödenen ödeneği iki katına çıkarırken, artık kazalar için herhangi bir ek ödeme yapılmayacak.
Clear, Ferrari'nin ön grupta edindiği deneyimden faydalanabileceklerini umuyor
Geçtiğimiz sezonu Ferrari Sürücü Akademisi sürücülerinin gelişimine yoğunlaşarak geçiren Jock Clear, ön grupta savaşarak öğrendiklerinin gelecek sezon onlara fayda sağlayacağını düşünüyor.
Formula 1 COVID-19 önlemlerini gevşetiyor, artık aşı gerekmeyecek
Dünya Motor Sporları Konseyi (WMSC) toplantısında, Formula 1 padokunda uygulanan COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesine karar verildi.
Leclerc, Fiorano'da F1-75'le piste çıktı
Carlos Sainz'ın ardından bugün de Charles Leclerc Pirelli lastik testi kapsamında Fiorano'da piste çıktı ve yeşil logolu geçiş lastiklerini test etti.