Ocon: "Schumacher benim kahramanım"

Esteban Ocon, küçükken idol olarak Michael Schumacher'i gördüğünü hiçbir zaman gizlemedi. Öyle ki, karting yaparken her zaman kırmızı renkli tulum ve kasklar kullanıyordu.

Yedi kez dünya şampiyonu Schumacher'e karşı olan bu tutumu, çocukken babasıyla birlikte Formula 1 izlediği dönemde ortaya çıktı.

Bu durum, 2006 Fransa Grand Prix'sine ilk kez katıldığında daha da tutkulu hale geldi.

Yarışı Magny-Cours tribünlerinden izleyen Ocon, o dönem 10 yaşındaydı ve o gün efsane pilotun 88 zaferini canlı şekilde seyretti.

Başarılı bir genç sürücü kariyeri geçiren Ocon, 2014'te Max Verstappen'i mağlup ederek Formula 3 şampiyonluğunu kazandı ve ödül olarak Ferrari takımıyla Fiorano'da F1 testi yaptı.

Şampiyonanın resmi web sitesine verdiği bir röportajda Ocon, Schumacher ile ilgili birkaç olayı anlattı.

Fransız pilot, "Küçükken televizyon seyrederdim ve Michael'ın kırmızı aracın direksiyonunda Formula 1'e ne kadar hakim olduğunu görürdüm."

"Babam her zaman F1 yarışlarını izlerdi, o günlerde F1 yarışları Fransa'da TF1'de yayınlanır ve Jean-Louis Monnet tarafından yorumlanırdı. Pazar günleri televizyonun karşısına oturup, yarışı seyrederdik."

"Monako Grand Prix'sini yayınladıkları sırada bir yarış aracıyla oynadığımı hatırlıyorum - yanlış hatırlamıyorsam 2004 yarışıydı, çünkü Michael'ın tünele girdiğini görmüştüm. O günlerde tünelde neler olduğunu gösteren televizyon görüntüsü çok iyi değildi."

Fotoğraf: Sutton Images Michael Schumacher, Ferrari F2004 güvenlik aracı altında tünelde duvara çarptıktan sonra

"Sonra onun üç tekerlek üzerinde çıktığını gördük! Gözlerime inanamadım, bu nasıl olabilirdi? Aklıma sığmıyordu ve sanırım bütün gün ağladım, benim için çok zordu!" dedi.

Elbette Ocon'un efsane pilotla ilgili tek anısı bu değildi.

Ocon, "Bir taraftar olarak sadece bir yarışa, 2006 Fransa Grand Prix'sine katıldım ve o zamanlar Formula 1'e Magny-Cours'daki pist ev sahipliği yapıyordu."

"Bitime üç viraj kala tribünde oturduğumu ve üzerinde Michael'ın portresi olan bir tişört giydiğimi hatırlıyorum."

"Etrafta, özellikle sıralama turlarından sonra her türlü komik hareketi yapan çok sayıda tutkulu taraftar vardı. Michael o yıl şampiyonluğu kazanamadı ama o yarışı kazandı!"

"Karting yaparken - eminim herkes bu resimleri görmüştür - kırmızı bir tulumum ve Michael'ın kaskı gibi tasarlanmış bir kaskım vardı. Çok şanslıydım - babam o zamanlar kaskı benim için boyamıştı."

"O zamanlar elimizde sadece internetten aldığımız fotoğraflar vardı ve kalite çok iyi değildi, bu yüzden tüm detayları düzgün bir şekilde yapmayı başaramadık." dedi.

Ocon, 2014'te Ferrari ile ilk testini yaptığında elbette duygulandı.

Fransız pilot, "İlk kez bir Formula 1 aracını test etme hakkını elde etmek benim için çok özeldi. 2014 yılında Formula 3 şampiyonluğunu kazandığımda ödül olarak Fiorano'da bir Ferrari kullandım."

"Henüz çok genç olduğum için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi ve o güne dair harika anılarım var."

"Yaşım ilerledikçe Michael'ın mirası ve sportif başarıları hakkında daha çok şey öğrendim."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

"Gördüğünüz gibi, Formula 1'i pek çok açıdan değiştirdi, çünkü kariyeri boyunca takımların sürücülere karşı tutumu söz konusu olduğunda beklenti düzeyi çok değişti."

"Takımlar detaylara çok daha fazla dikkat ediyor, çünkü Michael detaylara verdiği önemle de öne çıkıyordu. Takımına çok yakındı ve başarısını her zaman herkesle paylaştı..."

"Elbette Alpine'den yanayım ama bu takım Michael'ın dört yılını geçirdiği ve adı o dönem Benetton olsa bile iki şampiyonluk aldığı takım."

"O zamanlar onunla çalışan birkaç kişi hâlâ burada. Onlar da benim başkalarından duyduklarımı ve televizyonda gördüklerimi teyit ettiler: Michael çok mütevazı bir adamdı ama yine de çok kararlı ve tüm ayrıntılara çok dikkat eden biriydi."

Fransız pilot, geçen yıl Schumacher hayranlığından ötürü kırmızı kaskla yarıştı.