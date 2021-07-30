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Formula 1 Haberler

Ocon: ''Savaşma ruhu beşincilik mücadelemizde büyük bir güç''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Esteban Ocon, Alpine'in Formula 1 Takımlar Şampiyonası'ndaki beşincilik mücadelesinde en büyük gücünün takımın ''savaşma ruhu'' olduğunu söyledi.

Ocon: ''Savaşma ruhu beşincilik mücadelemizde büyük bir güç''

McLaren ve Ferrari'nin Takımlar Şampiyonası'nda puan anlamında daha önde olması ve üçüncü sıra için savaşmalarıyla, Alpine, Aston Martin ve AlphaTauri beşincilik mücadelesi veriyor.

AlphaTauri şu anda beşinci sırada, Aston Martin'in bir puan önünde ve bu iki takım da bu sezon podyuma çıkabildi. Alpine ise sekiz puan arkada yedinci sırada.

Alpine şu anda tüm odağını 2022 araçlarına kaydırmış durumda ve gelecek sezon başlayacak olan teknik kurallara hazırlanıyorlar. Fransız takım bu yüzden şu anki paketinden aldıklarını maksimize etmek istiyor.

Ocon, beşinci sıra için olan savaşın ''şu an böyle olduğunu'' ancak Alpine'in mücadeleden geri kalmayacağını açıkladı.

''Bence bizim gücümüz muhtemelen savaşma ruhumuz olacak çünkü her zaman en hızlı grubun içinde değiliz.''

''AlphaTauri bizden bira daha hızlı oldu. Aston Martin'de oldukça hızlı ve genelde bize zor zamanlar yaşatıyorlar.''

''Ancak onlara karşı sonuna kadar savaşacağız. Muhtemelen yıl boyunca tutarlı olarak puan alan biz olacağız. Az az puanlar alarak beşinci sırada bitireceğiz.''

''Daha çok yolumuz var ve savaşmaya hazırız.''

Alpine bu yıl şu ana kadar puan toplayabilse de, Azerbaycan'da altıncı bitiren Fernando Alonso'nun sonucu Fransız takımın en iyi sonucu oldu.

Takım Macaristan Grand Prix'sinden önceki yarış olan Silverstone'daki yarışta bu sezon ilk kez iki sürücüsüyle birden puan almıştı.

Ocon Budapeşte'de iyi sonuç alma şansı hakkında oldukça olumluydu ve Hungaroring'in ''en sevdiği pistlerden biri olduğunu'' söyledi.

''Bu pistten gerçekten keyif alıyorum.''

''Birçok viraj kombinasyonu var. Burada lastikler oldukça önemli olacak. Lastik kullanımı, araç içindeki özgüven, bunların hepsi inanılmaz önemli olacak.''

''Umarım burada maksimumu alabiliriz ve biraz puan toplayabiliriz.''

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