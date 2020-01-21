Ocon: "Şanslıyım çünkü daha önce Renault ile çalıştım"

2016'da Renault/Lotus takımının yedek pilotu olan ve o dönemde takımın sürücü yetiştirme programından yükselen Ocon, Mercedes kontrolüne geçmesinin ardından o sezon ortasında Manor'la yarışmaya başlamış, ardından Force India'ya geçiş yapmıştı.

2017 ve 2018'i Force India'da geçiren Ocon, geçen sene Renault ile anlaşmaya yaklaşmış ancak kendisinin yerine Daniel Ricciardo'nun alınmasıyla boşta kalmıştı.

Geçen yılın sonunda Mercedes'e geçeceği haberleri vardı ancak Mercedes, seçimini Valtteri Bottas'tan yana kullandı ve Ocon da yeni sezonda Renault için yarışacak.

Geçen sezonun sonunda takımla test yapan Ocon, Fransız ekiple çalışmaktan son derece memnun görünüyor.

"Böyle bir Formula 1 takımına katılıyorsanız, çok fazla çalışmaya hazır olmanız gerekiyor. Aynı zamanda herkesi, yani birlikte çalışacağınız insanları tanımanız gerekiyor.

"Doğru zamanda kiminle konuşacağınızı bilmelisiniz, çünkü bir F1 takımında birçok departman oluyor. Belirli bir şeye ihtiyacınız varsa, nereye gideceğinizi bilmeniz gerekiyor."

"Aralık ve Ocak aylarındaki temel amaç, benim için tamamen yeni olmasa da takımın bir parçası olmaktı. Daha önce burada çalıştım, ancak takım o günden bu yana çok büyüdü ve her şey gelişti."

"Takımı çok iyi tanıyorum çünkü kariyerimin başında oradaydım. 2009'da değildim, ama 2010'dan itibaren oradaydım. Tabii ki o günden bu yana pek çok insan geldi ve pek çok insan gitti. Pek çoğu yeni ve fabrika tamamen değişti. Yine de takımı çok iyi tanıyorum ve bu yüzden hikayeye kaldığımız yerden devam etmek harika. O zamanlar hedefim bir yarış koltuğu kapmaktı."

"Aracın genel tasarımı uzun zaman önce yapıldı. Yani aracın boyutu ve tasarımı genel olarak belliydi. Ama geçmişte bu takımla birlikte olduğum için şanslıyım."

"Yapılmasını istediğim ve hayatımı kolaylaştıran birçok detay var. Bunun için çok zaman harcıyoruz, ancak bazı şeyleri yapmak biraz daha zor.

"Prosedürlerimi kolaylaştırmak veya butonları benim için doğru yere yerleştirmek daha fazla zaman alıyor. Melbourne için durum elbette iyi olacak, çünkü üç test günümüz daha var."

"Bu yılki yarış mühendisimi birkaç yıldır tanıyorum. Pilotlarla çok fazla tecrübesi var. Her ne kadar hepimiz farklı olsak da, nasıl iletişim kuracağını biliyor. Mark ile çalışmak çok kolay, ancak birbirimizi doğru şekilde anlamak için ortak bir dil bulmanız gerekir."

"Zaten koltuk ayarı yaptım, Abu Dabi'deki testlerde iki gün birlikte çalıştık. Sezon öncesi testlerden önce takıma katılmam çok yardımcı oldu."

Çeviri: İnci Beğen