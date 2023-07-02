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Ocon: "Sanki bir karting yarışındaymış gibi hissettim"

Esteban Ocon, Avusturya GP sprint yarışının kendisine "karting günlerini" hatırlattığını söylüyor.

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Esteban Ocon, Alpine A523

Avusturya Grand Prix sprint yarışının başlangıcında 8. sırada yer alan Esteban Ocon, yarış boyunca bu pozisyonu korudu.

Alpine sürücüsü, Charles Leclerc'e karşı sert ama adil bir savunma sergileyerek, taraftarlara güzel bir gösteri de sundu.

Sonunda yedinci olan Ocon, Canal+'a şöyle dedi: "Pistte gerçekten keyif aldım."

"Charles Leclerc, Lando Norris ve George Russell ile harika mücadeleler verdik. Hepsi çok eğlenceliydi."

"Bana karting yarışını hatırlattı, farklı yarış çizgileri vardı ve bazı noktalarda içerde kalmak, çizginin dışına çıkmak, öndeki aracın kirli havasından kaçmak işe yarıyordu. Bu açıdan çok keyifliydi."

"Uzun süre Alex'in arkasında kaldık, eğer önümde olmasaydı daha iyi olurdu, çünkü beni zor durumda bıraktı."

"Düzlüklerde çok hızlıydı, bu yüzden onu geçemiyorduk ancak virajlarda çok yavaş kalıyordu."

"Yine de bugün puan aldığımız için mutluyuz. Artık tüm dikkatimizi pazar günkü yarışa veriyoruz. İyi bir yarış çıkaracağımıza eminim."

Ocon pist kurumaya başladığında pite girebileceğini fakat sonrasında bundan vazgeçildiğini belirtti.

"Aslında pite girmem gerekiyordu fakat bana son dakikada 'dışarıda kal' denildi."

"Bugün doğru kararın verildiğini düşünüyorum, doğru şeyi yaptık, kuru zemin lastiklerine geçerek pozisyon kaybetmedik."

"Ben de pistte böyle kalmayı tercih ederdim."

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