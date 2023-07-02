Ocon: "Sanki bir karting yarışındaymış gibi hissettim"
Esteban Ocon, Avusturya GP sprint yarışının kendisine "karting günlerini" hatırlattığını söylüyor.
Avusturya Grand Prix sprint yarışının başlangıcında 8. sırada yer alan Esteban Ocon, yarış boyunca bu pozisyonu korudu.
Alpine sürücüsü, Charles Leclerc'e karşı sert ama adil bir savunma sergileyerek, taraftarlara güzel bir gösteri de sundu.
Sonunda yedinci olan Ocon, Canal+'a şöyle dedi: "Pistte gerçekten keyif aldım."
"Charles Leclerc, Lando Norris ve George Russell ile harika mücadeleler verdik. Hepsi çok eğlenceliydi."
"Bana karting yarışını hatırlattı, farklı yarış çizgileri vardı ve bazı noktalarda içerde kalmak, çizginin dışına çıkmak, öndeki aracın kirli havasından kaçmak işe yarıyordu. Bu açıdan çok keyifliydi."
"Uzun süre Alex'in arkasında kaldık, eğer önümde olmasaydı daha iyi olurdu, çünkü beni zor durumda bıraktı."
"Düzlüklerde çok hızlıydı, bu yüzden onu geçemiyorduk ancak virajlarda çok yavaş kalıyordu."
"Yine de bugün puan aldığımız için mutluyuz. Artık tüm dikkatimizi pazar günkü yarışa veriyoruz. İyi bir yarış çıkaracağımıza eminim."
Ocon pist kurumaya başladığında pite girebileceğini fakat sonrasında bundan vazgeçildiğini belirtti.
"Aslında pite girmem gerekiyordu fakat bana son dakikada 'dışarıda kal' denildi."
"Bugün doğru kararın verildiğini düşünüyorum, doğru şeyi yaptık, kuru zemin lastiklerine geçerek pozisyon kaybetmedik."
"Ben de pistte böyle kalmayı tercih ederdim."
Alpine: "Ocon'un kanadı bir güvenlik sorunu yaratmıyordu"
Alpine: "Ocon'un kanadı bir güvenlik sorunu yaratmıyordu" Alpine: "Ocon'un kanadı bir güvenlik sorunu yaratmıyordu"
Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"
Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı" Ocon: "Barselona sıralama turları, Alpine'in performansını doğruladı"
Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"
Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım" Sainz: "Hislerimi kendime saklamalıyım"
Gasly yarışta ilk sekize girmeyi hedefliyor
Gasly yarışta ilk sekize girmeyi hedefliyor Gasly yarışta ilk sekize girmeyi hedefliyor
Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz"
Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz" Alpine: "Her yarışta araca bir şeyler ekleyeceğiz"
McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor McLaren, Alpine'in sallanan arka kanadı konusunda daha fazla cevap istiyor
Son Haberler
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.