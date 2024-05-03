Ocon: "Sanchez'le anlaşmak, Alpine'in ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor"

Ocon ve takım arkadaşı Pierre Gasly, henüz puan alamayan üç takımdan biri olan Alpine ile 2024'e pek de iyi başlayamadı.

Bruno Famin liderliğindeki Fransız ekip, her iki pilotun da Miami'de kullanacağı yeni tabanı Çin GP'ye götürmek için büyük çaba sarf ederken, bir yandan da aracın ağırlığını azaltmaya çalıştı.

Alpine, pist dışında da çalışmalarını sürdürdü ve kısa süre önce McLaren'dan ayrılan Bruno Famin ile anlaştı.

Sanchez, kendisine bağlı üç teknik teknik direktörden oluşan takımın yeni teknik yapısını denetleyecek.

Takımın fabrikada kaydettiği ilerlemeyi nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Ocon şöyle yanıt verdi: "İşler değişiyor."

"David Sanchez'in takıma katıldığını gördünüz. Takım bir şeyleri değiştirmek için çok çaba sarf ediyor çünkü genel olarak bulunduğumuz durumdan memnun değiller."

"Geriye gitmemeli aksine ilerlemeliyiz. Bruno ve diğer tüm takım çalışanları çok rekabetçi insanlar, iyi olmak istiyorlar."

"Öne doğru ilerlemek istediğinizi bilmek tabii ki benim açımdan çok güçlü bir konu."

Gasly ise Alpine'in bu değişimin sonuçlarını göstermesinin zaman alacağı konusunda uyardı.

"Bazen zor oluyor, çünkü takımın birçok farklı alanda gelişmesine rağmen bunun pistte görünmediğini düşünüyorum."

"Bazen çocuklar için durum oldukça zor oluyor, çünkü herkes çok çaba sarf ediyor. Fakat şu anda sahip olduğumuz araç konsepti çalışmıyor."

"En önemli şey nasıl tepki verebileceğimiz. Takım için birkaç iyi transfer var ve bunların etkisinin zaman alacağının farkındayım. Çok kısa bir süre içinde büyük bir değişim bekleyemeyiz."

"Ancak şu anda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını tespit etmek için yeterli veriye sahip olduğumuzu hissediyorum."

"Asıl mesele bununla nasıl başa çıkacağımız."