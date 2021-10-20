Ocon: "Şampiyona beşinciliği için daha fazla puana ihtiyacımız var"

Alpine, bu yıl şimdiye kadar yapılan 16 yarışın 15'inden puanla ayrıldı. Fakat kendileri adına şanssız geçen Türkiye yarışında sadece bir puan aldılar.

Tüm yarışı aynı lastikle tamamlayan Ocon, bunun için mutlu olsa da, ilerleyen yarışlarda daha fazla puana ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti.

Ocon, "Kariyerimin en zorlu yarışlarından birinde puan aldığım için gerçekten çok mutlu oldum. Bu tek puanı almak için çok çalışmam gerekiyordu fakat takımlar şampiyonasında beşinci sırada kalmak istiyorsak, daha fazla puan almamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz, daha iyi sonuçlar elde etmek adına bütün bir takım olarak daha fazla çalışmak."

"Sıradaki yarış Austin'e gitmeyi çok seviyorum. Bu, benim sabırsızlıkla beklediğim bir yarış. 2018'den beri orada yarışmadım ve biraz heyecanlıyım."

"Austin pistinin düzeni, bir pist olarak farklı pistlerin harika bir karışımı gibi. İlk virajda benzersiz bir tepe tırmanışı var ve ardından Silverstone veya Suzuka'daki virajları andıran bir dizi viraj var. Sonrasında Meksika'daki son sektörü anımsatan teknik bir bölüm geliyor."

"Mükemmel bir pist. Birkaç yüksek hızlı viraj, bazı zorluklar ve geçiş fırsatı olan bölümler var."

"Austin sezon boyunca yarıştığımız en iyi pistlerden biri. Atmosferi seviyorum ve Amerikalı taraftarlar burayı daha da özel kılacak. Bu hafta sonu için planlanmış bir kaç etkinliğimiz var ve eminim eğlenceli olacak."

"Tabii ki yerel yemekleri seviyorum ve Texas barbeküsü hafta sonunun ayrılmaz bir parçasıdır! Umarım pazar gecesi için daha fazla puanımız olur ve böylelikle yarış sonrası yiyeceğimiz biftek daha da lezzetli hale gelir!" dedi.