Ocon: "Sainz'ın kontrat durumu beni etkilemiyor"
Esteban Ocon, Carlos Sainz'ın henüz kararını vermemiş olmasının kendi geleceğini etkilemediğini söylüyor.
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı
Fotoğraf: Erik Junius
Esteban Ocon gelecek sezon için Haas ile görüşmelerde sona yaklaştı fakat kendisine Audi ve Williams'ın da ilgisi var.
Nico Hulkenberg'in altıncı olduğu Silverstone'daki yarışın ardından Esteban, Haas'ın kaydettiği ilerlemeyi övdü.
Bazılarına göre bu sözler, Haas'a geçeceğinin bir başka işareti.
Ocon şöyle konuştu: "Haas muazzam bir ilerleme kaydetti. Diğer takımlar için bir örnek teşkil edebileceklerine eminim."
"Şu anda harika bir iş çıkarıyorlar."
Sonrasında kendisine kontrat durumu soruldu ve bunun üzerine Ocon, "Henüz sözleşme hakkında söyleyecek bir şeyim yok"
"Üzerinde çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor ve yakında bir açıklama yapabilmeyi umuyorum."
"Carlos Sainz'ın sözleşmesiyle ilgili durum beni hiçbir şekilde etkilemiyor."
"Planımıza göre hareket ediyoruz, işler iyi gidiyor ve birkaç yarış sonra daha fazla bilgi verebileceğimi düşünüyorum." dedi.
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