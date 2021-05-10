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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ocon: "Saf yarış temposunda McLaren ve Ferrari hâlâ Alpine'in önünde"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, Ferrari ve McLaren'ın saf yarış temposu anlamında kendilerinin önünde yer aldığını belirtti.

Ocon: "Saf yarış temposunda McLaren ve Ferrari hâlâ Alpine'in önünde"

Alpine, İspanya GP sıralama turlarında Ferrari ve McLaren ile beraber orta grubun öne çıkan takımlarından biriydi.

Ancak pazar günü hem Ferrari hem de McLaren'dan daha yavaş göründüler. Ayrıca yarış sonunda AlphaTauri ve hatta Aston Martin de tempo olarak Alpine'e yaklaştı.

İspanya yarışındaki tablonun araçla ilgili gerçek tablo olup olmadığı sorusuna Ocon, "Muhtemelen öyle olduğunu düşünüyorum. Bu, aynı eğilimi gördüğümüz ikinci yarıştı. Aracımız yarışta, sıralama turlarına kıyasla hız açısından yeterince iyi görünmüyor."

"Charles, Daniel ve Sainz ile kıyasladığımızda hız anlamında biraz mücadele ediyoruz. Elbette tek pit stop zordu ve yarışın sonunda çok fazla zaman kaybettik. Bu yüzden gözden geçirmemiz gereken birkaç şey var. Fakat genel olarak bu hafta sonunu olumlu hislerle kapattığımızı düşünüyorum."

"Yılın başına baktığımızda şu anda bulunduğumuz yerde çok daha mutlu olduğumuzu düşünüyorum. Odaklanmamız gereken yerler olduğunu biliyoruz, her şeyden önce bunların başında yarış temposu geliyor, fakat Monako'ya yüzümüzde bir gülümseme ile gidiyoruz çünkü gayet iyi çalışıyoruz."

İspanya'nın son sektörü göz önüne alındığında Monako umutları hakkında konuşan Ocon, "Aracı piste çıkarıp, sıralama turlarında sürüş yapıncaya kadar ne kadar iyi olacağımızı tam olarak bilemeyeceğiz. Fakat sıralama performansımıza balkırsa bence Monako'da iyi durumda olmalıyız. Umarım Ferrari'yle ve diğer araçlarla savaşabileceğimizi düşündüğümüz kadar iyi oluruz. Fakat şu anda saf yarış temposunda Ferrari ve McLaren'dan biraz daha yavaş olduğumuzu düşünüyorum ve Monako'daki yarışta geçiş yapmak kolay değil." cevabını verdi.

Ocon, bu yıl saf tempoyla podyum kazanıp kazanamayacakları sorusuna, "Yarışlarda her şey mümkün. Geçen yıl Daniel podyuma çıktığında ön tarafta bir şeyler yaşanmıştı ve Bahreyn'de podyuma çıktığımda yarışta yine bir şeyler yaşandı. Herkes saf temposuyla yarışıyorsa ve herkes için her şey yolundaysa, o zaman henüz podyum için yeterince hızlı değiliz. Fakat geçen yıl olduğu gibi bunun için çaba göstereceğiz. Kolay olmasa bile her şey olabilir." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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