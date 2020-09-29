Ocon: "Rusya GP, pit stoplara kadar 2020'deki en iyi yarışımdı"

Ocon güçlü bir kalkış yaptığı Rusya Grand Prix'sinde dördüncü sıraya kadar çıktı ve pit stoplara kadar yerini korumayı başardı.

Daniel Ricciardo'ya kıyasla iki tur daha fazla atan Ocon, sert lastiklere geçtikten sonra zorlandı ve birkaç tur sonra pozisyonunu Ricciardo'ya bıraktı.

Ocon ayrıca Sergio Perez ve Charles Leclerc ikilisine de geçilince damalı bayrağı yedinci sırada gördü. Son bölümde de Daniil Kvyat'ın baskısı altındaydı.

Ocon geriye düştüğü için hayal kırıklığı yaşasa bile olumlu şeylere odaklanıyor.

Ocon, "Muhtemelen yarışın ilk kısmının bu sezon şimdiye kadarki en güçlü yarışım olduğuna inanıyorum."

"İyi bir başlangıç ​​yaptım ve hız çok ama çok iyiydi. Tempom yumuşak lastikte Daniel ile çok benzerdi, tek fark lastikleri birkaç tur daha hayatta tutmuş olmamdı, ki bu kesinlikle çok iyiydi."

"Maalesef sert lastiklere geçtikten sonra işler biraz daha zordu. Bu yüzden incelememiz gereken birkaç şey var. Masada benim açımdan alabileceğim birkaç puan daha vardı."

"Ama biliyorsunuz, oraya doğru gidiyoruz. İlk bölümdeki tempomuz iyiye işaret."

"Açıkçası ikinci bölüm harika hissettirmiyor, ama takım için iyi bir sonuçtu çünkü takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya yaklaşıyoruz. Yani her şey yolunda." dedi.

Renault son dört yarışta Ricciardo ile iki dördüncülük, bir beşincilik ve bir altıncılık elde etti. Diğer tarafta Ocon bu üç yarışta bir beşincilik, bir yedincilik ve bir sekizincilik aldı.

"Genel olarak hedefin her yerde tutarlı olmak olduğunu düşünüyorum. Şu anda, son birkaç yarışta aracı ayarlama şeklimiz ve nerede gelişebileceğimiz konusunda iyi bir anlayışa sahiptik. Ayrıca performansa yardımcı olan birkaç küçük güncelleme de getirdik."

"Bence şu an Budapeşte'ye veya Barselona'ya geri dönersek... Sıralamalarda beşinciye veya benzeri olacağımızı söylemiyorum, ama sanırım işler daha kolay olurdu. Sanırım şu an sahip olduğumuz anlayışla birlikte araçtan daha fazla performans elde edebiliriz."