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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Russell'ın koltuğunu kaybetmesi, F1'in ne kadar acımasız olduğunu gösterir""

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Ocon: "Russell'ın koltuğunu kaybetmesi, F1'in ne kadar acımasız olduğunu gösterir""
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Esteban Ocon, George Russell'ın gelecek sene Williams'taki yarış koltuğunu kaybetmesi halinde bu olayın doğru olmayacağını ve F1'in ne kadar acımasız bir yer olduğunu bir kez daha göstereceğini söyledi.

Son haftalarda Sergio Perez'in adının gelecek sene için Williams'la anılıyor olması nedeniyle, Russell'ın geleceği de söylentilerin merkezinde yer alıyor.

Russell, çıkan söylentilerden endişe duymadığını çünkü Williams ile bir anlaşmasının olduğunu, bu iddiaların Perez'in menajerleri tarafından çıkarıldığını söylemişti.

Russell ayrıca, Williams'ın sahiplerinin bu konuya bu hafta içerisinde açıklık getireceğini ekledi.

Eğer Russell sene sonunda yarış koltuğunu kaybederse bu, Mercedes destekli pilotların son 3 sene içerisinde 2. kez koltuğunu kaybetmesi olacak. 2018 sonunda Ocon, Racing Point'teki koltuğunu Lance Stroll'e bırakmak zorunda kalıp 2019'u kenarda geçirmişti.

Geçen seneyi Mercedes'in yedek pilotu olarak geçiren Ocon, bu sene Renault ile yarışlara geri dönmeyi başardı.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Gelişmeleri basında okuyorum, gerçekte neler olduğunu bilmiyorum ancak umarım George Formula 1'de kalabilir."

"Performans açısından o, Williams'ta mükemmel iş başarıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Onun hakkında, yaptıkları hakkında söylenebilecek kötü bir şey yok."

"Onun gelecek sene gridde olmaması adil olmaz. Ancak Formula 1 böyle. Bazen acımasız olabiliyor."

"Ben bunun bedelini 2018 sonunda, 2019 için ödedim. Umarım onun için aynısı olmaz." dedi.

 

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Williams'ın Russell hakkında vereceği kararın politik ve ekonomik olacağını, genç pilotun yerini kaybetmesi halinde gelecek sene ona "mega" test programı hazırlayacaklarını söylemişti.

Ocon, kendisinin kenarda kaldığı dönemde Mercedes'in verdiği desteğin, geri dönüşüne hazır olması konusunda kritik olduğunu söyledi.

Ocon, "Mercedes'in desteği olmasaydı, tabii ki bugünkü konumumda olamazdım. Yıllardır destek veriyorlar, kariyerimin en başından beri. Bu yüzden, onlar olmadan burada olamazdım."

"Onun koltuğunu kaybetmeyeceğini umalım. Neler olacağını bilmiyorum."

"Performans değerlendirmesine göre, ki her zaman sportif tarafın değerlendirilmesini isteriz, o gelecek sene gridde olmalı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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