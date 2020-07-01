Ocon: "R.S.20, Red Bull Ring'de büyük oranda farklı olacak"

Formula 1'de takımlar sezonun ilk yarışına güncellemeler hazırlıyordu ve aynı zamanda sonraki yarışlar için de halihazırda planlanan güncellemeler vardı.

Ancak sezon başlamadı ve takımlar güncellemelerini sezonun ilk yarışı olan Avusturya'ya getirmeyi düşünüyorlar.

Red Bull, Mercedes ve McLaren şimdiye kadar güncelleme getireceklerini doğrulayan ekipler oldular.

RaceFans'e konuşan Esteban Ocon, Renault'nun Red Bull Ring'e pek çok yeni parça getireceğini doğruladı.

“Elbette fabrikalar kapatılmadan önce çok fazla çalışma vardı. Araç Avustralya'ya götürmemiz gereken araçtan çok farklı olacak. Bu da elbette çılgınca çünkü asla sürmediğimiz bazı parçalar var."

“Ama bu, heyecan verici. Cuma günü, hangi alanlarda güncellemelerin nasıl çalıştığını ve ne kadar geliştiğimizi değerlendirmek için mümkün olduğunca fazla veri toplamamız gerekecek. Bu yüzden çok farklı olacak ama sabırsızlıkla bekliyorum. ” dedi.

Ocon, 2018'in sonunda Force India'daki yerini kaybetmesinden sonra ilk yarışına çıkacak.

“Çok uzun zaman geçti, bir buçuk yıl... Bu çılgınca! Görünüşe göre yeniden başlama konusunda her şey bana karşı işliyor.”

“Kesinlikle çok uzun zaman oldu. Geçen yıl beklemek çok zordu."

“Bu yıl farklı hislerim var çünkü harika bir takıma giriyorum, rekabetçi bir araç ile harika bir meydan okumam var. Kesinlikle yeniden başlamak için sabırsızlanıyorum."