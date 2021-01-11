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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Renault'da performans göstermem için üstümde baskı hissetmedim"

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Ocon: "Renault'da performans göstermem için üstümde baskı hissetmedim"
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Esteban Ocon, Formula 1’e geri döndükten sonra zor zamanlarını aşmasında Cyril Abiteboul’la yarış öncesinde yaptıkları konuşmaların katkısı olduğunu söyledi.

Ocon 2019’u Mercedes’in test ve rezerv pilotu olarak geçirdikten sonra 2020’de gride tekrardan geri döndü.

Ve F1’in istediği performansa çıkmaya ve aracına alışmaya çalışırken Ocon, birçok kez kendini başarabileceğinden daha düşük sonuçlar alırken buldu.

Fakat Fransız pilotun kendisi hakkındaki şüpheleri Sakhir Grand Prix’sinde 2.liği alarak Renault’ya bu sezonki 3. podyumunu kazandırdığı zaman son buldu.

Zor zamanlar geçirmesine ve yeni gelen takım arkadaşı Fernando Alonso etrafındaki heyecana rağmen Ocon, takımının performans göstermesi için kendisine hiç baskı kurmadığını ve aksine, kendisine hep teşvik edici mesajlar verdiklerini söyledi.

Sakhir’de podyuma çıkmadan önce takıma özel bir performans göstermesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Ocon, “İnanılmaz bir yarış ya da sonuç gibi bir şey ortaya çıkarmak için üstümde herhangi bir baskı hissetmedim.”

“Yarıştan hemen önce Cyril’le biraz konuştuk ve Cyril, zor zamanlarımda bile bana karşı her zaman destek göstermiş ve olumlu davranmıştır. Bana hep iyi tavsiyeler verdi ve araca atlamadan önce patronunuzdan böyle şeyler duymak çok güzel. Sakin ve özgüvenli olmanızı sağlar.” dedi.

Ocon Sakhir yarışında, yarışa 11. Sırada başlamasına ve takım hafta sonu boyunca çok hızlı olmayı beklemesine rağmen Abiteboul’un kendisine henüz her şeyin mümkün olduğunu söylediğini belirtti.

Fransız pilot, “İyi bir sıralama çıkaramadık fakat bana gelip: ‘Bak, ilginç bir yarış olacak ve iyi bir strateji çıkarabiliriz, biliyorsun. O yüzden güçlü bir performans çıkarman gerek. Acele etme, kendi kendine gelecektir. İyi şanslar!’ dedi. Dedikleri bundan ibaretti ama bana çok güzel geldi. ”

“Bu yüzden baskı hissetmedim. Elbette artık iyi bir durumdayız ve umuyorum ki takım da artık zor zamanlarında bana güvenebileceklerini söyleyecektir. Ve yarışta zor bir durumda olursak gücümü gösterip gerekeni yapabileceğimi.” dedi.

Ocon geçen sene kendisi için önemli olan diğer bir faktörün de çok yıllık bir sözleşmenin getirdiği güvenlik hissi olduğunu ve bu sayede sezon başladığı gibi koltuğunu korumak için kendini kanıtlamak zorunda olmadığını söyledi.

Ocon, “Geleceğiniz hakkında emin olmak, zihninizin dengede olması ve birlikte yarıştığınız takım için bir şeyler yapabileceğini bilmek çok önemli.”

“Kısıtlı zamanınız varsa bu iyi değildir. Basitçe, ilerleme kaydetmek ve çevrenizdeki insanlarla düzgün bir şekilde çalışmak için yeterince zamanınız olmaz.”

“Yarışan insanlar için bile takım değiştirmenin kolay olmadığını gördük. Ve buna ek olarak 1 yıl dışarıda kaldım, o yüzden eski formumu yakalamam ve yeni bir takımla çalışmayı öğrenmem gerekti.”

“O yüzden kesinlikle Daniel’ın (Ricciardo) 2. senesinde yaptıklarını yapmayı hedefliyorum – bu da seviyemi yükseltip bu sene kat ettiğimiz ilerlemeyi devam ettirmem manasına geliyor.”

“Hedef kesinlikle bu. Yani geleceğinizi bilmek ve o konuda dengeli olmak önemli.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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