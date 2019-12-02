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Formula 1 / Abu Dhabi Aralık testi / Son dakika

Ocon, Renault üniformasını giydi

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Ocon, Renault üniformasını giydi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ara 2019 17:22

Renault ile Abu Dhabi testlerine katılacak olan Esteban Ocon, bugün Fransız üreticinin üniformasını giydi.

Bu yılı Mercedes'in yedek pilotu olarak geçiren Esteban Ocon, cuma günü öncesinde Alman takımdaki görünü bırakmış ve Renault ile simülatör çalışmaları gerçekleştirmişti.

Bugün itibariyle Ocon'un Mercedes'le olan anlaşması sona erdi ve Fransız sürücü, Renault üniformasını giydi.

Ocon yarın ilk kez R.S.19 Renault aracını sürecek. Daniel Ricciardo ise testte yer almayacak.

Ocon, tüm gün sürüş yapmasının ardından ertesi gün de direksiyona geçecek. Ocon, paylaşımında, "Yeni renklerle ilk gün, sabırsızlanıyorum." yazdı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Alt-etkinlik Pazartesi
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Matteo Nugnes

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