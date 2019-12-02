Ocon, Renault üniformasını giydi

Bu yılı Mercedes'in yedek pilotu olarak geçiren Esteban Ocon, cuma günü öncesinde Alman takımdaki görünü bırakmış ve Renault ile simülatör çalışmaları gerçekleştirmişti.

Bugün itibariyle Ocon'un Mercedes'le olan anlaşması sona erdi ve Fransız sürücü, Renault üniformasını giydi.

Ocon yarın ilk kez R.S.19 Renault aracını sürecek. Daniel Ricciardo ise testte yer almayacak.

Ocon, tüm gün sürüş yapmasının ardından ertesi gün de direksiyona geçecek. Ocon, paylaşımında, "Yeni renklerle ilk gün, sabırsızlanıyorum." yazdı.