Ocon: "Renault, Spa'daki kadar hızlı değil"

Renault, Belçika'daki yarışta çok iyi bir tempoya sahipti ve bir başka düşük yere basma gücü pisti olan Monza'da yine güçlü olmaları bekelniyordu.

Ancak Renault, son bölüme kalmakta zorlandı ve Daniel Ricciardo yedinci olurken, Ocon 12. olabildi.

Ocon şöyle dedi: "Açıkçası seanstan ve sonuçtan memnun olduğumu söyleyemem. İlk seans bizim için zordu çünkü trafikli sıralama turları adeta bir yarış gibiydi. Her şey böyle başladı. Neyse ki ikinci bölüme kalabildim. 'Neyse ki' diyorum çünkü hiçbir turum temiz değildi."

"İkinci seanstaki son denememde, pistteki konumum ve durum konusunda hiç şansım yoktu. Daniel'in hava koridoruna giriyordum ama pist dışına taştı. Sonuç olarak sorunsuz bir tur değildi. Son seansa kalacağımızdan emindik ama olmadı. Tabii ki üzücüydü."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, is returned to the garage Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Hızım son bölüme kalmamı sağlayacak kadar iyiydi. Daniel'in hava koridoruna girememek kötü oldu. O sırada derecemi geliştiriyordum ve maalesef sonuçların yakınlığı da göz önüne alındığında son bölüme kalmak mümkün olmadı."

"Bu hafta sonu sahip olduğumuz tempo, bizim açımızdan biraz sürpriz oldu. Spa'daki iyi yarıştan sonra burada da aynı tempoda olmayı bekliyorduk ama bir şeyler eksikti."

"Her şey Belçika'daki gibi toz pembe değil, orası kesin. Spa'dan farklı olarak çözemediğimiz bazı denge problemleri var. Ama iyi bir yarış hızımız var ve umarım yarın birkaç sıra kazanabiliriz."

Sıralama modunun kaldırılmasının kendilerini etkileyip etkilemediği sorusuna Ocon, "Verileri önceki yarış hafta sonu ile karşılaştırmamız gerekiyor. Henüz bunu yapmadık. Bu yüzden bu soruya önümüzdeki hafta yanıt vermek en iyisi olacak. Her şeyi incelemek için biraz vaktimiz olacak. Ama şimdi sadece yarışa konsantre oluyoruz." yanıtını verdi.