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Formula 1 Haberler

Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Renault güç ünitesindeki gelişim sonrası her şeyin gayet iyi çalıştığını ve "kimseden çekinmelerine gerek olmadığını" söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"
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Suudi Arabistan GP'sinin ilk turları, iki Alpine'in mücadelesine sahne olmuş, takım arkadaşı Fernando Alonso'ya savunma yapan fakat yerini kaybeden Ocon, yarışı altıncı sırada tamamlamıştı. Fernando Alonso ise, yaşadığı bir arıza sonrası yarış dışı kalmıştı.

Yarışın diğer kısımlarında da birçok araç ile mücadele etmek durumunda kalan Ocon, son turlarda McLaren pilotu Lando Norris'e savunma yapmak zorunda kalmış, hatta bir noktada geçildikten sonra yerini geri almayı başarmıştı. Alpine, Ocon'un iki yarıştaki 14 puanı ve Alonso'nun Bahreyn'deki dokuzunculuğu sonrası takımlar şampiyonasını dördüncü sırada sürdürüyor.

Ocon, Renault'nun 2021'deki düzlük hızı eksikliğinin ardından yeni güç üniteleri ile net bir adım attığını belirtiyor.

Autosport'un güç ünitesiyle ilgili sorusuna Ocon, "Gayet iyi, demek istediğim, kimseden çekinmemize gerek yok. Hem Lando'yu, hem de Hulkenberg'i DRS'yi açar açmaz kolayca geçebildim."

"Başka birisinden bahsedecek olursak, elbette Fernando'da oradaydı. Birçok farklı araçla mücadele ettim, her şeyin gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim." dedi.

Ocon, Cidde'de Cumartesi günü George Russell'ı geride bırakarak beşinci sırayı elde etmesine rağmen Mercedes'in halen en hızlı üçüncü takım olduğunu kabul ediyor.

Ocon, "Russell bizden daha hızlıydı. Düşündüğümüz kadar yavaş değildi ama bize kıyasla halen daha hızlıydı."

"Yarış hızı anlamında avantaja sahipler ve bu üzerinde çalışacağımız bir şey."

"Bence takım için çok güçlü iki hafta sonu oldu. Fernando'nun yarışı tamamlayamamış olması maalesef kötü oldu, çifte puan alabilirdik. Yine de gelişimimizi sürdürüyoruz."

"Cidde'de Bahreyn'de olduğumuzdan daha hızlıydık, bu çok iyi, çok olumlu. Evet henüz sezonun ikinci yarışı, yapmamız gereken halen birçok şey var. Yine de, sezonun başında bu kadar çok puan elde etmiş olmaktan mutluyum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso da Cidde yarışından sonra yeni motoru övmüştü: "Sanırım şu anda diğerleriyle birlikte belli bir grubun içindeyiz. Burada ve Bahreyn'de olduğu gibi düzlüklerde mücadeleci olabiliriz. Bekleyip göreceğiz."

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer ise takımın 2022 sezonunun odak noktasının yeni araçlarla aero geliştirme yarışına ayak uydurmak olacağını vurguladı.

Szafnauer, "Orta grup birbirine çok yakın. Esteban bugün geri kalanların en iyisiydi, sorun yaşamasaydı Fernando da onun önünde olurdu. Dolayısıyla bu açıdan mutluyuz."

"Fakat yeni araçlardaki öğrenme eğrisi çok dik, tüm sezonun bir gelişim yarışına dönüşeceğini düşünüyorum. Aracın performansını arttırmaya devam etmeliyiz."

"En azından diğerleriyle aynı oranda performans eklemediğimiz sürece daha iyi olamayacağız. Bizim amacımız, diğerlerinden daha hızlı gelişim göstermek." dedi.

Szafnauer, Mercedes'e yakın olmanın Enstone merkezli ekip için ekstra motivasyon sağladığını da kabul etti.

"Yarış hızında, hiç olmazsa ekran başında göründüğü kadarıyla, bizden öndeler. Bilmiyorum, belki de Cumartesi birtakım sorunlar yaşadılar. Onlarla rekabet edebilmek için çok çabalayacağız, ama şu an için muhtemelen araçları bizden daha iyi."

“Gelişmeye devam etmeliyiz, dediğim gibi bu sezon bir gelişim yarışı olarak geçecek. Güç dengesinde tam olarak nerede olduğumuzu görmek için birkaç yarışa daha ihtiyacımız var." dedi.

Szafnauer, Renault güç ünitesiyle ilgili olarak şunları ekledi: "Gördüğüm kadarıyla Viry'deki çocuklar harika bir iş çıkardılar ve güç aktarma organlarını geliştirdiler. Kış boyunca çok sıkı çalıştılar ve artık gelişmeye devam etmek için iyi bir temele sahibiz."

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