Ocon: "Renault ilk yarışlardan puan kazanmalı"

Formula 1'de 2020 sezonu 5 ile 12 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak iki yarışla başlayacak ve sezonun önceki yıllara kıyasla daha kısa sürmesi bekleniyor.

Esteban Ocon bu yıl Renault ile bir yıllık aradan sonra Formula 1'e dönecek ve Fransız üreticinin ilk dörde girmesine yardımcı olmaya çalışacak.

Genç sürücü, takımının şampiyonada ilk dört içerisine girebilmesi için ilk yarışlarda düzenli olarak puan almaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Ocon, "Şimdi hangi sonuçları elde edebileceğimiz hakkında konuşmak çok zor. İlk önce sezona başlamamız gerekiyor."

"Bundan sonra sahip olduğumuz hedefleri değerlendirebiliriz, ancak sezonu dördüncü bitirmek istiyorsak, tüm yarışlardan puan kazanmak önemli olacak."

"Avusturya'da birkaç yarış yapılacak ve bu pistin aracımız uymadığı ortaya çıkarsa bizim için pek de iyi olmayacak. Geçtiğimiz yıllarda öyleydi, ama umarım takım bu sorunu çözmüştür." dedi.

Ocon, bu yıl Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olacak ve çalışmanın son derece keyifli olduğu Avustralyalı pilotla pist üstünde yarışmak için sabırsızlanıyor.

“Şimdiye kadar Daniel ile olan tüm deneyimim çekim günü ve testleri. Onunla çalışmak güzeldi. Gerçekten komik bir adam."

"Takım harika bir atmosfere sahip ve yarışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ama şimdiye kadar Daniel ile sadece testlerde çalışma fırsatımız oldu."