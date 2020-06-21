Ocon, Renault ile yaptığı sürüşten çok keyif aldı

Geçen yılı kenarda geçiren Esteban Ocon, geçtiğimiz günlerde Red Bull Ring'de 2018 Renault R.S.18'in direksiyonuna geçmişti.

Gün içerisinde 145 tur atan Fransız sürücü, iki hafta sonra yapılacak Avusturya GP öncesi yeniden ritim yakalamış oldu.

Ocon, geçen yıl yarışamadığı için zaten dezavantajlı bir konumdaydı ancak testin ardından kendisini çok iyi hissettiğinin altını çizdi.

Ocon, "Test kesinlikle harikayı. Tekrar aynı tadı yakalamam dört turumu aldı."

"Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Vücudumda büyük ağrılar yok, elbette biraz acı var ve zihinsel açıdan biraz yorgunum."

"Ama iyi durumdayım ve bu, iyi şekilde hazırlanabildiğimi gösteriyor. İki hafta sonra yeniden Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum."

Ocon, koronavirüs arasında simülatör çalışmaları yapsa da özellikle frenlemenin simülatör ve Formula 1 aracı arasında çok farklı olduğunu belirtti.