Ocon, Renault ile ilk sıralama turlarından memnun değil

Renault pilotu Esteban Ocon, Fransız üreticiyle 1 yıl aradan sonra Formula 1'e döndü ve ilk sıralama turlarında 14. oldu.

Daniel Ricciardo'ya kıyasla geride kalan Ocon'un performansı hayal kırıklığı yarattı.

Fransız sürücü, "bazı ayrıntılarda" hata yaptıklarını itiraf etti ve bunlardan dersler çıkarıp, yarışta daha iyi olmak istediğini belirtti.

Ocon şöyle dedi: "Sıralama turlarından pek de memnun değilim, sonuç beklentileri karşılamıyor. Aracın daha fazlasını yapabileceğini biliyorum, ama bazı küçük şeylerde yanıldık. Bundan sonuç çıkarmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Sıralama turlarında geride kaldım, yarışta daha güçlü olmaya çalışacağım."

"Yani mazeret bulmak istemiyorum ama bugün doğru yapmadığımız birkaç şey vardı ve önce bunları gözden geçirmek ve tam olarak ne olduğunu görmek istiyorum."

"Fakat kesinlikle fark çok büyük ve bu yüzden bugünden memnun kalamam. Ama bilirsiniz, yarış için her şeyi tekrardan gözden geçireceğiz."

"Araç Barcelona testinde sahip olduğumuzdan daha güçlü. Ama bence herkes çok çalıştı ve herkes bir adım ileri gitti. Atığımız adım bizim için -en azından bugün için- yeterli değildi, bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz."