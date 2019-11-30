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Formula 1 / Son dakika

Ocon, Renault ile çalışmaya başladı

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Ocon, Renault ile çalışmaya başladı
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 12:30

Renault simülatöründe çalışmaya başlayan Esteban Ocon, Abu Dhabi Grand Prix'si hafta sonunda Mercedes garajında olmayacak.

Esteban Ocon 2017 ve 2018 yıllarınca Force India/Racing Point için yarışmıştı. Fakat bu yılın başında koltuğunu Lance Stroll aldı.

Sezonu Mercedes'in yedek pilotu olarak geçiren Ocon, yeni sezonda Renault ile Formula 1'e geri dönüş olacak.

Gelecek hafta resmi olarak Renault pilotu olacak olan Ocon, her iki test gününde de Renault aracının direksiyonuna geçecek.

Mercedes, sezonun bitmesinin ardından Ocon'un Renault'ya katılacağını açıklamıştı, ancak Ocon bu hafta sonu itibariyle Mercedes'le çalışmayı bıraktı ve zaten Renault simülatör üzerinde çalışmaya başladı.

Sky Sports'a konuşan genç pilot, “Henüz yeni Renault aracıyla ilgili çalışmalarda yer almıyorum. Ama takımla konuşuyorum. Koltuk ayarı yapmak için vaktim vardı, biraz hazırlandım ve simülatör üzerinde çalıştım. Bu yüzden bu hafta sonu Mercedes garajına girme hakkım yok."

"Gelecek hafta yapılacak teste hazırlandık. Gelecek hafta pistte iki gün çalışacağım için çok şanslıyım. Bu nadiren olur, çünkü geçen yıl Daniel Riccardo böyle bir fırsat yakalayamamıştı."

"Bu, gelecek sezon için mükemmel bir hazırlık olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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