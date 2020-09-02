Ocon: "Renault artık şampiyona üçüncülüğü için savaşabilir"

Fransız pilot ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo, Belçika GP'de çok güçlü bir hafta sonunu geride bıraktılar ve yarışı sırasıyla dördüncü ile beşinci sıralarda noktaladılar.

Ocon, Renault'nun güçlü performansına dikkat çekti ve bu hafta sonu Monza'da güçlü olmayı beklediklerini belirtti. Ayrıca sezonu üçüncü bitirme ihtimalleri olduğunu da düşünüyor.

Renault şu anda altıncı sırada, ancak üçüncü McLaren'ın sadece dokuz puan gerisinde yer alıyor.

Ocon, Renault'nun üçüncü olma ihmalini şu sözlerle yorumladı: “Evet, yapabiliriz. Bence mümkün. 10 yarış daha var, bu yüzden sezonun henüz başındayız."

“Elbette önümüzde uzun bir yol var, ama bu mücadelenin güzel bir şekilde gittiğini görmek çok güzel."

“Puan alma konusunda tutarlı olmamız gerekiyor ve Barcelona gibi ikinci bir yarış daha sahip olmak istemiyoruz. Ancak bunun gibi fırsatlar olduğunda, önemli olan puanları kazanmaktır ve bu hafta sonu yaptığımız şey buydu." dedi.

Öte yandan Ricciardo, Renault'nun İtalya Grand Prix'sinde güçlü olmasını bekliyor.

"Bu tarz düşük yere basma gücü pistlerin bunun bizden beklenebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Monza'ya gittiğimizde, yeniden rekabetçi olmayı bekleyebileceğimizi düşünüyorum.

"Bu, en azından kendi açımdan kesinlikle oldukça güçlü bir varsayım."

Ocon, Belçika GP performansının, F1'e dönüşünden bu yana yaşadığı zorlu yarışların ardından kendisi için bir destek olduğunu da söyledi.

"Çok ama çok cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Red Bull ile orada olmak güzeldi. Yani evet, çok güzel. Bunu çok daha tutarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor."

"Düşük yere basma gücüyle yarışır yarışmaz çok rekabetçi oluyoruz. Silverstone'da da böyleydi ve Belçika'da da hızlıydık."

"Açıkçası iki Spa yarışı olmaması utanç verici, ama bir Monza yarışı olacak, bu yüzden orada hızlı olmalıyız."