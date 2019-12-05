Ocon: “Renault, 2020’de kazanamayacak”

Mercedes ile kenarda geçirdiği tek yıldan sonra Fransız sürücü, yeni sezonda Renault ile Formula 1’e dönecek.

Genç pilot yeni takımı Renault ile çalışmaya başladı ve Abu Dhabi’de ilk kez 2019 aracını sürdü.

Takım patronu Cyril Abiteboul geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, Ocon’u övdü ve güçlü bir performans göstereceğinden emin olduklarını söyledi.

Ocon, Le Figaro'ya verdiği demeçte bunu duyduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Bunu okudum ve bunun için her şeyi yapacağım”

“Kendimi Daniel (Ricciardo) ile karşılaştırmak istiyorum, çünkü her zaman en iyisiyle mücadele etmek istiyorum ve amacım onun önünde olmak.”

Ancak, Renault'nun kazanmaya hazır olmadığını kabul etti.

Ocon, “Son yıllarda iyi bir ilerleme kaydetmelerine rağmen, henüz kazanacak aracımız yok ve gelecek yıl da kazanmayacağız.”

“Fakat önemli olan motivasyonunuzu korumak, ilerlemek ve bir gün oraya ulaşmak. Yedinci veya sekizinci değil, dünya şampiyonu olmak istiyorum.” dedi.

Ocon ayrıca, yerini aldığı, Nico Hulkenberg’in başka bir koltuk bulamamasının üzücü olduğunu söyledi.

“Bu açıdan hâlâ anlamadığım birçok şey var, ancak Nico F1'de kalmayı hak ediyor.”

“Şu an hakkında bir şeyler söylemek için en iyi pozisyonda olmayabilirim ama sistemde açık şekilde bir şeyler eksik.

“Finansal desteklerle gelenler için bile hiçbir şey kolay değil. Bir anlık zayıflığınızda, yerinizi almaya hazır birisi var.” dedi.