Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"

Racing Point'le geçirdiği iki yılın ardından geçen yıl Mercedes'in yedek pilotu olan Ocon, bu yıl Renault ile F1'e dönüyor.

Fransız pilot, Renault ile ilk yılında iyi sonuçlar almak istediğini söylerken, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Ocon, "Farklı takımlarda çok fazla deneyim kazandım ve teknik olarak bile başlangıçtan çok daha güçlüyüm. Arka planda takımın daha fazla büyümesi için neye ihtiyaç duyulduğunu görmemiz gerekiyor. Geçen yıl çok fazla şey öğrendim ve buraya geldiğim anda takıma verebileceğim her şeyi verdim."

"Testlerin Barselona'da başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve çok mutluyum. Hazırlanmak için bolca vaktimiz vardı ve yeni bir göreve hazır olduğumu hissediyorum. Aralık ayında Abu Dabi'deki testlere katılmak faydalı oldu, herkesle ortak bir dil bulabildim. Geçen yılki Renault F1 aracını deneme fırsatım oldu, ki 2020 aracı için başlangıç ​​noktasıydı."

"Gerçekten bir yıl aradan sonra yarışlara dönmeyi sabırsızlıkla ekliyorum ve burası olmak istediğim yer. Takımın bir kısmını zaten biliyorum, ama 2016'da ayrıldığımdan beri her şey çok değişti. Formula 1'de her şey çok hızlı gelişiyor ve Renault da ileriye doğru büyük bir adım attı. Sanırım bu, hızlı bir şekilde ilk yarışa hazırlanma konusunda bana yardımcı olacak."

"Görünüşe bakılırsa, Renault'nun felsefesinde bu kadar radikal bir değişik görmeyeli dört yıl olmuş olabilir. Neler olacağını görmek için çok heyecanlılar, belki işe yaramayacak, belki de çok işe yarayacak. Tek gördüğüm şey rüzgar tüneli sonuçları ama yine de temkinliyim. Aracı piste çıkarmalı ve neler olacağını görmeliyiz. Ama çok farklı olduğundan eminim."

"Enstone'daki değişikliklerden çok etkilendim. Geçmişte de Enstone'a gittim ve burada çok şey değişti. 2019'da fabrikaya ilk geldiğimde, yolu dahi bulamadım! Bir sürü yeni şey vardı, daha fazla insan vardı ve her şey çok iyiydi. Bu 2020'de bize yardımcı olacak."

"19 yaşında Formula 1'de olduğum için şanslıydım ve bu sayede pek çok yarışa katıldım. Her zaman yeni bir şey öğrenebilirsiniz ve ne kadar çok takımlar çalışırsanız, o kadar olgunlaşırsınız. Her yarışta ve her sezonda, her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. İlerlemeye devam etmek istiyorum ve eminim ki takım ve Daniel bu sürece büyük katkıda bulunacaklar."

"Takım arkadaşım Daniel olacak ve onunla çalışmak kolay görünüyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Pilotların birbirini zorlaması her zaman iyidir, bu aracın gelişimine yardımcı olur ve bu nedenle takımı daha da geliştirir. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Takım için iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz, kabul edilebilir sınırlar içinde kalmalı ve maksimumu vermeliyiz."

"Daniel'le takım arkadaşı olduğum için mutluyum. O en iyilerden birisi ve her zaman en iyileriyle yarışmak istersiniz. Bu benim için büyük bir şans."

"Bu yıl araçta pek çok yeni kısım var ve çocuklar daha fazla verimlilik elde etmek için çok çalıştı. Formula 1'de her şey ayrıntılara bağlı ve Renault R.S.20'nin pek çok ayrıntısını gördüm. Aracın nasıl göründüğünü bilmek güzel, ama hemen onu kullanmak ve hissi yaşamak istiyorsunuz." dedi.

Alakalı video