Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"
Ekleyen:
, Editör
12 Şub 2020 18:13

Esteban Ocon, R.S.20'nin lansman töreninde, takımın 2020 aracına dair açıklamalarda bulundu.

Racing Point'le geçirdiği iki yılın ardından geçen yıl Mercedes'in yedek pilotu olan Ocon, bu yıl Renault ile F1'e dönüyor.

Fransız pilot, Renault ile ilk yılında iyi sonuçlar almak istediğini söylerken, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Ocon, "Farklı takımlarda çok fazla deneyim kazandım ve teknik olarak bile başlangıçtan çok daha güçlüyüm. Arka planda takımın daha fazla büyümesi için neye ihtiyaç duyulduğunu görmemiz gerekiyor. Geçen yıl çok fazla şey öğrendim ve buraya geldiğim anda takıma verebileceğim her şeyi verdim."

"Testlerin Barselona'da başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve çok mutluyum. Hazırlanmak için bolca vaktimiz vardı ve yeni bir göreve hazır olduğumu hissediyorum. Aralık ayında Abu Dabi'deki testlere katılmak faydalı oldu, herkesle ortak bir dil bulabildim. Geçen yılki Renault F1 aracını deneme fırsatım oldu, ki 2020 aracı için başlangıç ​​noktasıydı."

"Gerçekten bir yıl aradan sonra yarışlara dönmeyi sabırsızlıkla ekliyorum ve burası olmak istediğim yer. Takımın bir kısmını zaten biliyorum, ama 2016'da ayrıldığımdan beri her şey çok değişti. Formula 1'de her şey çok hızlı gelişiyor ve Renault da ileriye doğru büyük bir adım attı. Sanırım bu, hızlı bir şekilde ilk yarışa hazırlanma konusunda bana yardımcı olacak."

"Görünüşe bakılırsa, Renault'nun felsefesinde bu kadar radikal bir değişik görmeyeli dört yıl olmuş olabilir. Neler olacağını görmek için çok heyecanlılar, belki işe yaramayacak, belki de çok işe yarayacak. Tek gördüğüm şey rüzgar tüneli sonuçları ama yine de temkinliyim. Aracı piste çıkarmalı ve neler olacağını görmeliyiz. Ama çok farklı olduğundan eminim."

"Enstone'daki değişikliklerden çok etkilendim. Geçmişte de Enstone'a gittim ve burada çok şey değişti. 2019'da fabrikaya ilk geldiğimde, yolu dahi bulamadım! Bir sürü yeni şey vardı, daha fazla insan vardı ve her şey çok iyiydi. Bu 2020'de bize yardımcı olacak."

"19 yaşında Formula 1'de olduğum için şanslıydım ve bu sayede pek çok yarışa katıldım. Her zaman yeni bir şey öğrenebilirsiniz ve ne kadar çok takımlar çalışırsanız, o kadar olgunlaşırsınız. Her yarışta ve her sezonda, her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. İlerlemeye devam etmek istiyorum ve eminim ki takım ve Daniel bu sürece büyük katkıda bulunacaklar."

"Takım arkadaşım Daniel olacak ve onunla çalışmak kolay görünüyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Pilotların birbirini zorlaması her zaman iyidir, bu aracın gelişimine yardımcı olur ve bu nedenle takımı daha da geliştirir. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Takım için iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz, kabul edilebilir sınırlar içinde kalmalı ve maksimumu vermeliyiz."

"Daniel'le takım arkadaşı olduğum için mutluyum. O en iyilerden birisi ve her zaman en iyileriyle yarışmak istersiniz. Bu benim için büyük bir şans."

"Bu yıl araçta pek çok yeni kısım var ve çocuklar daha fazla verimlilik elde etmek için çok çalıştı. Formula 1'de her şey ayrıntılara bağlı ve Renault R.S.20'nin pek çok ayrıntısını gördüm. Aracın nasıl göründüğünü bilmek güzel, ama hemen onu kullanmak ve hissi yaşamak istiyorsunuz." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"

Önceki haber

Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"

Sonraki haber

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
29 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Çar 12 Şub
Cum 13 Mar
FP2
Çar 12 Şub
Cum 13 Mar
FP3
Çar 12 Şub
Cmt 14 Mar
Sıralama turları
Çar 12 Şub
Cmt 14 Mar
Yarış
Çar 12 Şub
Paz 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, 2020 F1 aracı R.S.20'yi tanıtırmış gibi yaptı!

2
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

3
Formula 1

Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"

41dk
4
Formula 1

Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"

1s
5
Formula 1

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

12dk

Son Videolar

Ferrari SF1000 Teknik Analiz 10:47
Formula 1

Ferrari SF1000 Teknik Analiz

AlphaTauri AT01 ilk görüntü 00:52
Formula 1

AlphaTauri AT01 ilk görüntü

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

09:11
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı" - 10 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
F1

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"
F1

Ocon: "Renault, 2020 aracında son dört yılın en radikal değişikliklerini yaptı"

Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"
F1

Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"

Ricciardo: "Her hafta sonu en iyisini yapmak istiyorum"
F1

Ricciardo: "Her hafta sonu en iyisini yapmak istiyorum"

Abiteboul, Renault'nun amacının 4.lük olduğu konusunda kararlı
F1

Abiteboul, Renault'nun amacının 4.lük olduğu konusunda kararlı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.