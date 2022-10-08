Ocon: "Rekabetçi olabilmemizde yeni tabanımızın katkısı büyük"

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Yaz arasından bu yana gerek takım arkadaşına göre düşük kalan temposu, gerek takım hataları, gerek aldığı grid cezaları nedeniyle istikrar yakalamakta zorlanan ve son dört yarıştan yalnızca sekiz puan çıkarabilen Ocon, Japonya'da çok iyi bir sıralama seansı geçirdi ve hem takım arkadaşını, hem de Mercedes pilotlarını geride bırakarak beşinci oldu.

Bu sene beşinci kez bir sıralama seansını beşinci sırada tamamlayan Ocon, önceki hafta sonu getirdikleri yeni tabanın rekabetçi olmalarında rol oynadığını ve aracın dengesinin Cidde'den bu yana ilk kez bu kadar iyi olduğunu söylüyor.

Ocon, "İyi hissediyorum, ilk beşe girebildiğim için çok ama çok mutluyum. Singapur'da getirdiğimiz güncellemelerin gücünü gösterememiştik, ancak [Japonya'da] araç hafta sonu boyunca çok hızlıydı."

"Birkaç iyi tur çıkarttığımı da söylemeliyim. Daha iyi olabileceğimi hissediyorum, ancak bir önümdeki Red Bull'u yakalayabilecek kadar zaman bulamazdım. Dolayısıyla halen yapacak işlerimiz var."

"Yine de geri dönmek ve iki araçla birden ilk 10'da yer almak harika. Umarım yarın iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.

"Yeni tabanımız bu kadar rekabetçi olabilmemizde büyük rol oynadı. Cuma gününden beri yeni güncellemeleri daha iyi anlamaya başladık, bunlar da bizi daha iyi yönlere taşıyor."

"Bugün son turun ilk sektöründe yüzümde büyük bir gülümseme vardı. Kendi kendime, 'lanet olsun, bu araçta hiç yol tutuşu var mı' diye soruyordum. Bu iyi bir şey."

"Denge anlamında aracın en iyi olduğu yarış Cidde idi, ancak güncellemelerle birlikte ileri doğru net bir adım attık."

"Araç oldukça iyi, bu hafta sonu her türlü koşulda rekabetçiydik. İkinci bölümü 2-4 tamamladık, oldukça etkileyici. Kendimizi bu kadar yukarıda görmek güzeldi."

"Yarın yağmur yağsa dahi bir hayli rekabetçi olacağız. Kuru veya ıslak fark etmiyor, iki koşulun da üstesinden gelebiliriz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images