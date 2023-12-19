Ocon: "Rakiplerimizden daha akıllı olmalıyız"

Esteban Ocon, 2023 sezonunda puan olarak Pierre Gasly'nin gerisinde kalsa da, zaman zaman iyi yarışlar çıkardı.

Yine de Alpine bir takım olarak ilerleme kaydetmeyi başaramadı; hal böyle olunca şampiyonayı geçen yılın gerisinde tamamladılar.

RacingNews365'e konuk olan Ocon, zor yılın ardından gelişmeleri gerektiğini kabul etti.

Ocon şöyle konuştu: "İnişli çıkışlı bir sezon oldu."

"Monako ve Spa gibi çok güçlü olduğumuz bazı iyi yarışlar vardı. Ancak geride kaldığımız yarışlar da oldu."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team

"Ne zaman bir şansımız olsa bunu değerlendirdik, ki bu harika bir şey. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Aracın hızı ve genel sürüşü üzerinde çalışmamız gerekiyor ki bazı takımlar sezon içindeki güncellemelerde bu açıdan daha iyi bir iş çıkardı."

"Bunu değiştirmeye çalışmalıyız. Bu sezon çalıştırdığımız simülatörde uzun süredir 2024 aracı üzerinde çalışıyoruz. Bu bize yardımcı olacaktır."

"Aradaki farkı kapatmak istiyoruz, daha rekabetçi olmak istiyoruz. Yeni yıl için başka bir dileğimiz yok. Aksi takdirde asla kazanan olamayız."

Neyi geliştirmeleri gerektiği sorusuna Ocon, "Her konuda."

"Düzlüklerde en iyisi değiliz, virajlarda en iyisi değiliz, lastiklerde en iyisi değiliz. Önümüzde çok iş var ama sonunda iyi sonuçlar almamızı umuyorum."

"Uzun yıllardır telefonumda neleri geliştirmemiz gerektiğine dair notlar tutuyorum. Geçenlerde 2020 ve 2021 notlarımı okudum - o zamandan beri çok sayıda sorunu çözmüşüz."

"Fakat bu her zaman daha iyi sonuçlara yol açmadı çünkü diğer takımlar da yerinde saymıyor. Daha güçlü olmak için diğer takımlardan daha akıllı ve daha iyi çalışmamız gerekiyor." cevabını verdi.