Ocon: "Rakiplerimizden daha akıllı olmalıyız"
Alpine pilotu Esteban Ocon, takımın ilerleme kaydetmek için hem çok çalışması hem de akıllı davranması gerektiğini söyledi.
Esteban Ocon, 2023 sezonunda puan olarak Pierre Gasly'nin gerisinde kalsa da, zaman zaman iyi yarışlar çıkardı.
Yine de Alpine bir takım olarak ilerleme kaydetmeyi başaramadı; hal böyle olunca şampiyonayı geçen yılın gerisinde tamamladılar.
RacingNews365'e konuk olan Ocon, zor yılın ardından gelişmeleri gerektiğini kabul etti.
Ocon şöyle konuştu: "İnişli çıkışlı bir sezon oldu."
"Monako ve Spa gibi çok güçlü olduğumuz bazı iyi yarışlar vardı. Ancak geride kaldığımız yarışlar da oldu."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
"Ne zaman bir şansımız olsa bunu değerlendirdik, ki bu harika bir şey. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Aracın hızı ve genel sürüşü üzerinde çalışmamız gerekiyor ki bazı takımlar sezon içindeki güncellemelerde bu açıdan daha iyi bir iş çıkardı."
"Bunu değiştirmeye çalışmalıyız. Bu sezon çalıştırdığımız simülatörde uzun süredir 2024 aracı üzerinde çalışıyoruz. Bu bize yardımcı olacaktır."
"Aradaki farkı kapatmak istiyoruz, daha rekabetçi olmak istiyoruz. Yeni yıl için başka bir dileğimiz yok. Aksi takdirde asla kazanan olamayız."
Neyi geliştirmeleri gerektiği sorusuna Ocon, "Her konuda."
"Düzlüklerde en iyisi değiliz, virajlarda en iyisi değiliz, lastiklerde en iyisi değiliz. Önümüzde çok iş var ama sonunda iyi sonuçlar almamızı umuyorum."
"Uzun yıllardır telefonumda neleri geliştirmemiz gerektiğine dair notlar tutuyorum. Geçenlerde 2020 ve 2021 notlarımı okudum - o zamandan beri çok sayıda sorunu çözmüşüz."
"Fakat bu her zaman daha iyi sonuçlara yol açmadı çünkü diğer takımlar da yerinde saymıyor. Daha güçlü olmak için diğer takımlardan daha akıllı ve daha iyi çalışmamız gerekiyor." cevabını verdi.
Son Haberler
2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı
2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı 2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı
Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli
Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli
Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"
Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık" Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"
Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak
Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar