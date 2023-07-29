Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık"

Esteban Ocon, sıralama turlarının ikinci bölümünde aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracının ön kanadına hasar verdi.

Sonrasında tekrar piste çıkamadı ve geriye düşmüş oldu.

Seansın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Bugün hiç de kolay bir gün olmadı, Q3'e giremediğim için hayal kırıklığına uğradım."

"Hava şartları seansı herkes için zorlaştırdı fakat Q2'ye kalabilmek adına iyi bir iş çıkardık."

"Ne yazık ki 9. virajda duvara çarptım, bu da araca zarar verdi ve pist en iyi durumdayken yumuşak lastiklerle başka bir deneme daha yapamadım."

"Yine de sprint yarışında puan alma şansımız var, bu yüzden kesinlikle iyi bir sonuç hedefleyeceğiz."

"Pazar günü ise gridde 15. sıradan başlamak zor olacak ama elimizden geleni yapacağız."

Pierre Gasly de ikinci bölümde elendi.

"Giderek kuruyan pistte durum turdan tura değiştiği için sürüş yapmak hiç kolay değildi."

"Bu heyecan verici çünkü sınırda gitmeye çalışmalı ve o çizgiyi aşmamalısınız. Muhtemelen Q2'deki son tura en iyi koşullarda başlayamadık ama yine de araç ayarımız bu şartlara yönelik değildi, bu da tur süresine yansıdı."

"İlk sektör bizim için oldukça iyiyken, virajlı ikinci sektörde zorluk çektik."

"Yine de bu durum, puanlara ulaşmak için mücadele edeceğimiz pazar günü için olumlu olabilir."