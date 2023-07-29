Ocon: "Q3'e kalma fırsatını kaçırdık"
Alpine pilotu Esteban Ocon, sıralama turlarının ikinci bölümünde elenmelerinden ötürü hayla kırıklığı yaşadığını gizlemiyor.
Esteban Ocon, sıralama turlarının ikinci bölümünde aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak aracının ön kanadına hasar verdi.
Sonrasında tekrar piste çıkamadı ve geriye düşmüş oldu.
Seansın ardından konuşan Ocon şöyle dedi: "Bugün hiç de kolay bir gün olmadı, Q3'e giremediğim için hayal kırıklığına uğradım."
"Hava şartları seansı herkes için zorlaştırdı fakat Q2'ye kalabilmek adına iyi bir iş çıkardık."
"Ne yazık ki 9. virajda duvara çarptım, bu da araca zarar verdi ve pist en iyi durumdayken yumuşak lastiklerle başka bir deneme daha yapamadım."
"Yine de sprint yarışında puan alma şansımız var, bu yüzden kesinlikle iyi bir sonuç hedefleyeceğiz."
"Pazar günü ise gridde 15. sıradan başlamak zor olacak ama elimizden geleni yapacağız."
Pierre Gasly de ikinci bölümde elendi.
"Giderek kuruyan pistte durum turdan tura değiştiği için sürüş yapmak hiç kolay değildi."
"Bu heyecan verici çünkü sınırda gitmeye çalışmalı ve o çizgiyi aşmamalısınız. Muhtemelen Q2'deki son tura en iyi koşullarda başlayamadık ama yine de araç ayarımız bu şartlara yönelik değildi, bu da tur süresine yansıdı."
"İlk sektör bizim için oldukça iyiyken, virajlı ikinci sektörde zorluk çektik."
"Yine de bu durum, puanlara ulaşmak için mücadele edeceğimiz pazar günü için olumlu olabilir."
Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"
Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak" Gasly: "Bu podyum Alpine için bir dönüm noktası olacak"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu" Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP
Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar