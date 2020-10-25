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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Ocon, Q2’de elenmesine rağmen mutlu

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Ocon, Q2’de elenmesine rağmen mutlu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Renault sürücüsü Esteban Ocon, Portekiz’deki sıralama turlarında son bölüme kalamamasına rağmen iyi bir gelişim gösterdiğini düşünüyor.

Fransız sürücü, Portimao pistindeki sıralama turlarında takım arkadaşı Daniel Ricciardo’nun 0.133 saniye gerisinde kalarak son bölüme kalmayı başaramadı.

Önceki yarış Nürburgring’de bu fark yalnızca 0.019 saniyeydi, ancak o yarışta her iki sürücü de son bölümde mücadele edebilmişti.

Ocon son zamanlarda Ricciardo’nun gerisinde kaldığı için eleştiriliyor. Ancak 24 yaşındaki sürücü, sıralamalarda aradaki farkın daha az olmasını olumlu bir işaret olarak görüyor.

Ocon, “Son zamanlarda bulduğumuz hızdan kesinlikle memnunum. Ancak hızın hep aynı tarafta olması biraz sinir bozucu. Nürburgring’de 0.019 saniye ve burada 0.1 saniye fark olması ile beraber, iki taraf da önde olabilir.”

“Garajın benim tarafımdaki çalışma şeklimizden çok daha memnunum, hafta sonunu anlıyor ve üstüne koyuyoruz. Son birkaç yarıştır bu çok daha iyi ve bunu sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Ocon, takımın kaygan Portimao pistinde aracı iyi hale getirmekte zorlandığını kabul etti.

“Cuma ve cumartesi, lastikleri en iyi şekilde kullanmada ve araçta doğru dengeyi bulmakta kesinlikle zorlandık.”

“Arka taraf hafta sonu boyunca hafif ve dengesizdi. Araçtaki asıl sorun, hafta sonu boyunca buydu. Bunu geliştirdik ancak istediğimiz seviyede değiliz. Olumlu şey, yarış için istediğimiz lastikle başlayabilecek olmamız.”

“Puanlardan da çok uzak değiliz. Biraz yağmur görebiliriz, yani olabilecek çok şey var. Ancak cumartesi günü, son zamanlara göre biraz daha zorlandık.”

“Bazı araçları geçmeyi umuyoruz, çünkü olmak istediğimiz yerde değiliz. Hedef, puan barajına geri dönmek.”

Ocon ayrıca Ricciardo’nun sıralamalarda attığı spine de tanık oldu.

“Arkamda olduğunu biliyordum. İç tarafta kalarak ona yol verdim ve çokça boşluk bıraktım.”

“Ancak önceki turda da ben kontrolü kaybetmiştim, hem de aynı yerde. O sırada rüzgar şiddetini arttırdı ve o da benim gibi rüzgara yakalandı.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Adam Cooper

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