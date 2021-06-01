Ocon puan serisini Bakü'de devam ettirmek istiyor

Esteban Ocon, gerilerden başladığı Bahreyn GP hariç bu yıl tüm yarışlardan puan almayı başardı ve Monako yarışı takım için kötü geçse de, Fransız pilot yine ilk ona girdi.

Bakü öncesi konuşan Ocon, "Bakü'de yarışmayı seviyorum. Bu, olağandışı bir pist ve geçmiş deneyimlerimizden bildiğimiz üzere her şey olabilir. Buranın çok ilginç bir düzeni var; uzun düzlüklerin yanı sıra ikinci sektörde çok zor ve dar virajlar var."

"Geçen hafta turun daha kısa olduğu ve geçişlerin zor olduğu Monako'daki cadde pistindeydik. Ancak Bakü bir cadde pisti olsa da tam tersi bir düzene sahip. Pist düzeni daha uzun fakat aynı zamanda geçiş için pek çok fırsat var."

"Cadde pistlerindeki atmosfer her zaman harikadır. Duvarlara çok yakın olduğu için hızı daha da fazla hissedebiliyorsunuz."

"Bu pistte üç veya daha fazla araç tek bir düzlükte tekerlek tekerleğe savaşabilir ki bu bir cadde pisti için harika bir şey. Bu yüzden Bakü'deki yarışlar çok heyecanlı geçiyor. Düzlükler için hız ve yavaş virajlar için yere basma gücü bulmak gerektiği için doğru dengeyi bulmak hiç de kolay bir iş değil."

"Monako'dan ayrılırken keyfim yerindeydi çünkü arka arkaya dördüncü kez puan kazanmayı başarmıştım ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Monako yarış, takımın daha fazlasını almayı umduğu bir hafta sonu olduğu için gelişmemiz gereken alanları göstermiş oldu."

"Bakü'de ilk onun daha üst kısımlarında yer almak istiyoruz. Tıpkı Monako gibi burada da birkaç yıldır yarışmadım. Bu yüzden araca olan güvenimi artırmak için antrenmanlarda buna odaklanacağım." dedi.

Marcin Budkowski ise şunları ekledi: "Monako'da bizi engelleyen sorunları en iyi şekilde anlamak ve bir daha tekrarlanmamasını önlemek adına sahip olduğumuz bilgileri analiz ettik ve simülatör üzerinde çalıştık."

"Geçmişte Bakü'deki yarışların olaylı geçebileceğini gördük ve her hafta sonu en üst seviyemizde olmamız çok önemli. Amacımız, rakiplerimizden birinin geriye düşmesi halinde bundan faydalanabilmek adına ön bölüme olabildiğince yakın olmak."