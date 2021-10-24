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Ocon: "Puan alma şansımız hâlâ var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu normalden daha az rekabetçi görünseler de, puan şanslarının devam ettiğini düşünüyor.

Ocon: "Puan alma şansımız hâlâ var"

Alpine bu hafta sonu diğer yarışlara kıyasla daha geride gözüktü ve Ferrari / McLaren'ın yanı sıra AlphaTauri'den de açıkça daha yavaştı.

Ayrıca bu hafta sonu Aston Martin de özellikle yarış temposu anlamında daha üstün görünüyor.

Sıralama turlarını 11. sırada tamamlayan Ocon, bunu biraz da Fernando Alonso'nun kendisine düzlüklerde hava koridoru vermesiyle başardı.

Ocon, "Bence bu hafta sonu, genel anlamda ilk ona girme konusunda hiçbir zaman gerçek bir mücadele içinde olmadık."

"Bu yüzden orta lastiklerle 11. sırada yer almak, oldukça sağlam bir çabaydı. Yani bunun bir ekip çalışması olduğunu düşünüyorum."

"Son bölüme maalesef kalamadık ama yarış için lastik seçiminde özgürüz. Neler olacağını göreceğiz."

"Fernando bana yardım etti ve gerçekten tüm yıl yaptığımız gibi harika bir takım çalışmasıydı. Eğer aynı şeyi benim yapmam gerekirse ben de yapacağım."

"Fakat gördüğünüz gibi öndekiler kadar hızlı değiliz. Sıralama turlarında bulunduğumuz yerin, mevcut şartlar nedeniyle oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"Gridin temiz tarafından, 11. sıradan başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi sıkı şekilde savaşacağız. Yeterince hızlı olmadığımız fakat puan aldığımız yarışlar vardı. Şimdi amaç yine aynı şeyi yapmak olacak." dedi.

Ocon, denge anlamında aracı en iyi hale getiremediklerin söyledi.

"Bu hafta sonu araçta her ikimiz de zorlandık. Arka uç istediğimiz yerde değildi. Bence sahip olduğumuz denge, şimdiye kadarki en iyisi değildi. Fakat orta grupta 11. sıraya çıkarak harika bir takım çalışmasına imza attık."

"Puandan sadece bir pozisyon uzaktayız. Lastik seçiminde özgürüz ve ilk ona girmek için çaba göstereceğiz."

Ocon, eğer ikinci bölümde yumuşak lastiği kullansaydı, son bölüme kalacağını da ekliyor.

“Bence alabileceğimiz en maksimum sonuç buydu ve bu yüzden oldukça memnunum. Dediğim gibi bu hafta sonu son bölüme kalmayı beklemiyorduk ama bunu neredeyse orta lastiklerle başarıyorduk."

"Belki yumuşak lastiği kullansam, ilk ona girebilirdim, ancak yarıştaki beklentileri göz önünde bulundurarak plana bağlı kalmaya karar verdik."

"Yarışta her şey olabilir, bu nedenle strateji büyük önem taşıyacak. Pozitif kalıyoruz ve yarışta elimizden geleni yapacağız."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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