Ocon: "Pişmanlık yaşamak istemiyorum"

Alt serilerdeki başarılı performansı sonrası Formula 1'e geçen Esteban Ocon, şimdiye kadar Manor ile Racing Point için yarıştı.

Fransız sürücü, 2019 yılını Mercedes F1'in test ile yedek pilotu olarak geçirdi ve bu yıl Renault F1'in yeni pilotu oldu.

Genç sürücünün Mercedes'le olan bağı devam ediyor ancak Renault ile olan anlaşması birden fazla yılı kapsıyor.

Yarıştığı dönemde istikrarlı bir görüntü çizen Ocon, F1 kariyerini bitirdikten sonra pişmanlık duymamak için her şeyi doğru şekilde yapmaya çalıştığını söylüyor.

2014'te Max Verstappen'i yenerek Avrupa F3 şampiyonu olan Ocon, "Formula 1'de yer alacağınızdan tam olarak emin olamıyorsunuz. Pişmanlık hayatta olabilecek en kötü şey, bu yüzden kariyerimin bittikten sonra hiçbir şeyden pişmanlık duymadığımdan emin olmalıyım."

"Her zaman dünyanın en iyi araçlarını sürmek istedim ve Formula 1 gerçekten en iyi araçlar. Burada olmamın ana nedeni bu. Sadece yarışmayı seviyorum."

"4.5 yaşında yarışmaya başladım ve hâlâ o karting aracının direksiyona geçtiğim günün her dakikasını hatırlıyorum. Hemen tutku hissettim ve o tutku hâlâ benimle."

"Lider olmak harika bir duygu. Arkadaki adamdan daha zeki olmaya çalışıyorsunuz. Bu işe yarattığında memnuniyet verici oluyor. Geçmişte istikrarım sayesinde şampiyonluklar kazandım. Ama sonunda insanlar sadece kimin kazandığını hatırlıyor." dedi.