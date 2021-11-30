Ocon: “Piastri’nin F1’e geçmesi bir zaman meselesi”

FIA F3’ü geçen sene çaylak sezonunda kazanan Piastri, şu anda da çaylak olduğu F2’yi lider götürüyor.

Ancak hızlı yükselişine rağmen Avustralyalı sürücü gelecek sene Alpine’in yedek sürücüsü olacak. 2022’de herhangi bir seride yarışmayacak olan Piastri, yedek sürücü rolüne odaklanacak ve hem pistte hem de simülatörde takıma yardımcı olacak.

Piastri’nin ismi, Alfa Romeo koltuğu için geçiyordu. Ancak F2’deki rakibi ve diğer bir Alpine akademisi üyesi Guanyu Zhou, bu koltuğu kapan isim oldu.

Ancak Ocon, Piastri’nin Formula 1 gridine katılmasının artık sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyor.

2015’te GP3 şampiyonu olan ve sonrasında Mercedes tarafından DTM’de yarıştırılan Ocon, ayrıca yedek sürücü olarak Renault’ya gönderildi ve 2016’da Manor ile F1’e adım attı.

2017 ve 2018’de Force India/Racing Point’te yarışan Fransız sürücü, 2019’da Lance Stroll’ün takıma gelmesiyle 2019’u Mercedes yedek sürücüsü olarak geçirdi ve 2020’den beri de Renault/Alpine adına yarışıyor.

Piastri hakkında Ocon, “Ben de birkaç sene boyunca kenardan izlemek durumunda kaldım, ancak Oscar’ın gride katılmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorum.”

“Yetenekli olmaktan öte bir sürücü. Şu ana kadar yarıştığı neredeyse tüm şampiyonaları kazandı. Ancak elbette şu an F2 sezonunu tamamlaması gerekiyor.”

Oscar Piastri, Renault F1 R.S.18 Photo by: Alpine

“Kenarda beklemek, biz sürücüler için elbette harika bir şey değil. Ancak her şeyin nasıl işlediğini görmek, onun için en iyi şey olacak.”

“Ben de bunu yapmıştım. Elimden geldiğince bilgi edinmeye çalıştım. Böylece, koltuğa geçtiğinizde her şeyin nasıl çalıştığını bilebilirsiniz.”

“Ben böyle yapmıştım. Bu yüzden, onun da muhtemelen aynısını yapacağına eminim.” dedi.

Ocon, Alpine akademisinde yer alan Zhou’yu da tanıyan bir isim ve Çinli sürücünün kısa sürede hız kazanmasını bekliyor.

“Onun Formula 1’e geçtiğini görmek harika. Bu sene onunla biraz çalışmıştım, Avusturya’da ilk antrenman seansına da çıkmıştı.”

“F1 aracında çok hızlı gelişiyordu. Bu yüzden, hız kazanmasının uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ona en iyisini diliyorum.” dedi.