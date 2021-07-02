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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ocon: "Performansımı geri kazanabilmem için bu hafta sonu farklı şeyler deneyeceğiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu hafta sonu son yarışlarda yaşadığı problemleri çözebilmek adına farklı şeyler deneyeceklerini dile getirdi.

Ocon: "Performansımı geri kazanabilmem için bu hafta sonu farklı şeyler deneyeceğiz"

Esteban Ocon, son yarışlarda sıralama turlarında temiz turlar çıkarmakta zorlandı ve yarışlarda da beklenen yükselişi gerçekleştiremedi.

Bu, sezona harika başlayan Fransız pilotun performansının ciddi şekilde düştüğü anlamına geliyor ve son dört yarışın hiçbirinden puanla ayrılabilmiş değil.

Ocon, bazı problemler yaşadığını zaten söylemişti ve bu hafta sonu bu sorunları çözebilmek için çeşitli şeyler deneyeceklerini dile getirdi.

Fransız pilot şöyle konuştu: "Son yarışlar benim için kesinlikle en iyileri değildi. Hafta sonu boyunca tempo anlamında gerideydik ama mühendislerle beraber verimli birkaç gün geçirdiğimi söylemem lazım. Epeyce görüştük ve bu hafta sonu birkaç farklı şey deneyeceğiz. Tüm cevaplara sahip olup olmadığımızı sadece zaman gösterecek ama bizim için ilginç olabilecek bazı şeyler var."

Sorunun Paul Ricard'dakine benzer olup olmadığı sorusuna Ocon, "Formula 1'in her zaman ayrıntılarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her zaman birbiriyle bağlantılı olan veya olmayan birkaç küçük şey oluyor. Avusturya ve Paul Ricard'da yaşadığımız bazı farklı sorunlar var fakat genel olarak bunların nerede olduğunu biliyoruz ve bunları düzeltmemiz lazım." cevabını verdi.

Son yarışlarda Ocon düşüşe geçerken, artık araçta daha mutlu olduğu görülen Fernando Alonso ise çıkışa geçmiş durumda.

İspanyol pilot, son üç yarışın tamamında Ocon'u geçti ve pilotlar şampiyonasında Fransız pilotu geride bıraktı. Sıralama turlarında da durum artık 4-4.

Alonso'nun yükselişinin takım içi dinamiklerini nasıl etkilediği sorusuna Ocon, "Hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bence her zaman, yani sadece son hafta sonlarda değil aynı zamanda yılın başında Q3'e girebilecek bir aracımız vardı."

"Üçüncü bölüme kalırken sezon başında ben de iyi bir yerdeydim ama şimdi etrafımızdakilere kıyasla biraz performans kaybettim."

"Bu nedenle Fernando'nun gelişimi takım için iyi ama takımlar şampiyonasında beşincilik için savaşmak istiyorsak, her iki aracın da sıralama turlarında son bölüme kalması ve yarışlarda puan kazanması gerekiyor. Hedefimiz bu." cevabını verdi.

Esteban Ocon, Alpine F1

Esteban Ocon, Alpine F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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