Ocon-Perez olayına ceza çıkmadı

Imola'da gerçekleştirilen Emilia Romagna GP'nin ilk antrenman seansında, Red Bull pilotu Sergio Perez'le Alpine pilotu Esteban Ocon arasında temas yaşanmıştı.

İkilinin olayı, TV sorunları nedeniyle tam olarak ekranlara getirilmedi ancak Perez'in sol arka, Ocon'un ise sağ ön tekerinde hasar oluştu. Bu da ikilinin seansa veda ettiği anlamına geliyordu.

Olay, seansın ardından hakemler tarafından inceleme altına ve ikili seansın ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldılar.

Oldukça kısa süren bu görüşmelerin ardından hakemler, kimseye ceza vermeme kararı aldılar.

Hakemler tarafından yapılan açıklamada, yavaş turunda olan Ocon'un beşinci virajda hızlı turunda olan Perez'in geçmesine izin vermek için yavaşladığına, ancak iki aracın da aynı anda apekse geldiğine yer verildi. Sonrasında iki pilotun tekerlekleri temas etti.

Hakemlere göre her iki pilot da, bu olay yaşanırken takımla neredeyse hiç iletişim kurmuyordu ya da sınırlı miktarda iletişim vardı.

Sonuç olarak ikisi de bunun talihsiz bir zamanlamadan ve iletişimsizlikten kaynaklandığını kabul ettiler.

İki pilot da birbirini suçlamadı ve hakemler de kimseye ceza vermedi.