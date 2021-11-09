Ocon: "Özellikle sıralama performansımızı artırmalıyız"

Alpine bu yıl bazı yarışlarda çok iyiyken, bazı yarışlarda epey geride kaldı. Son yarış Meksika'da her iki pilot da neredeyse ilk bölümde eleniyordu.

Sonuç olarak Fernando Alonso, grid cezalarıyla birlikte 12. başladığı yarışta, 9. oldu ve takımına en azından iki puan getirdi. Esteban Ocon ise hafta sonunu puansız kapattı.

Ocon, yarışla ilgili şöyle dedi: "En kolay yarış değildi. Açıkçası motor cezası ile arkadan başlayacağımızı biliyorduk ama yarışla ilgili pek çok olumlu şey var. Her şeyden önce bugün mücadele ruhunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

"Birkaç kez bazı iyi geçişler yaptık ve bunlar güzeldi. Aracın hızı yarışta gayet iyiydi, muhtemelen tüm hafta sonunun en iyisiydi. Sıralama turlarında karşılaştığımız zorluklar yarışta çok daha azdı. Yani bu, iyi bir şey. Fakat çok geriden başladığımız için puan alamadık. Yine de her şey olumsuz değil."

"Fernando ile puan almayı başardığımız için bazı pozitif şeyler hâlâ var. Yani en iyi hata sonu olmayabilir ama pozitif olan çok şey var. Ayrıca Brezilya GP sadece birkaç gün uzaklıkta. Bu yüzden bu hafta sonunu çabucak ardımızda bırakabiliriz."

Ocon için yarışın başlangıcı karmaşıktı. Yumuşak lastikle iyi bir başlangıç yapsa da, ilk turda hem Yuki Tsunoda hem de Mick Schumacher ile temas yaşadı. Bu temasın ardından iki pilot da yarış dışı kaldı. Ocon ise geriye düştü.

Fernando Alonso, Alpine A521, Nicholas Latifi, Williams FW43B, and Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk turda olanlar hakkında konuşan Ocon, "Bence ilk turda olan şey muhtemelen Bottas tarafından tetiklendi. Sonra sağ tarafta yaklaşan Fernando vardı. Bu yüzden Mick bana doğru geldi. Solda da pek fazla yeri olmayan Yuki vardı. Yani kendi tarafımda yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Böyle çarpıştığımız için üzgünüm fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Aynı virajda üç araç olunca iyi bitmiyor."

Ardından yarışa yumuşak lastikle başlama seçimlerini şöyle açıkladı: "Bu yarışta puan alma şansımızın çok düşük olduğunu düşündük. Diğerlerine kıyasla riskli bir strateji seçik. Bu yüzden kimsenin takmadığı ya da bilerek istemediği yumuşak lastiği seçtik. Sonrasında harika bir startımız vardı. Başlangıçta önümdeki dört ismi geçtim. Bu çok güzeldi. Açıkçası sürpriz olduğunu söyleyebilirim çünkü bundan sonra iyi bir tempom vardı ve öndekilere yakın gidebiliyordum. İyi bir ilk bölümdü."

Ocon, şampiyonada kendileriyle aynı puana gelen AlphaTauri'nin önünde kalmalarının zor olduğunu kabul etti. Ancak bu savaşı kolay kolay bırakmayacaklarını belirtti.

AlphaTauri sorulduğunda Ocon, "Sadece, bu hafta sonu değil, sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdikleri takdirde, hafta sonlarının çoğunda 5. ve 6. olabilirler. Gerçekten çok hızlı bir araçları var. Tabii ki bugün sadece biri ile maksimumu aldılar ama hafta sonu Yuki'nun formunun gerçekten çok iyi olduğunu gördük... Kısacası, yıl sonuna kadar zorlu bir mücadele olacak. Bir şekilde sıralama turlarında beşinci, altıncı olduğumuz ya da en azından üçüncü bölüme kaldığımız döneme dönmemiz lazım. Bir sonraki hafta sonu yapmak istediğimiz şey bu."

"Bu hafta sonu, problem temelde sıralama turlarıydı. Bence Austin'de sıralama turlarında ve yarışta yavaştık. Ancak burada yarışta güçlüydü. Brezilya'da kesinlikle sıralamalarda daha iyi olmamız lazım. Yine de bu savaşta pek çok şey olabilir. Daha hızlı olmalarına rağmen onlarla savaşabiliriz ve bu yıl şimdiye kadar genel olarak tempo anlamında öndeydik. Yani sıkı bir savaş olacak ama bu mücadeleyi kolay kolay bırakmayacağız. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images