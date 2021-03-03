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Formula 1 / Son dakika

Ocon orta grupta sıkı bir rekabet bekliyor

Ekleyen:
, Editör

Esteban Ocon, bu yıl orta gruptaki mücadelenin çok sıkı olacağını söyledi

Ocon orta grupta sıkı bir rekabet bekliyor

Esteban Ocon, yeni sezonda Alpine ile ikinci yılını geçirecek ve göstereceği performans, takımın şampiyonadaki pozisyonu açısından kritik olacak.

Dünkü takım lansmanında konuşan Ocon, yeni yapıya sahip Alpine hakkında şöyle konuştu: "Davide Brivio ve Laurent Rossi ile daha önce tanıştım. Takıma yeni bir vizyon getirecekler ve deneyimlerini ekiple paylaşacaklar. Davide pek çok MotoGP şampiyonluğu kazandı. Bu, Formula 1'den tamamen farklı bir yarış serisi olsa da, bilgi ve tecrübesi ile takımı yenileyecek. Renault Grubu'nun başka alanlarda başarıya ulaşmış kişileri bir araya getirmesi harika. Bu bizim için olumlu bir baskı yaratıyor. Takımın parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum."

"Tüm yarışlarda araçtan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum, böylece her hafta sonu kendime elimden gelen her şeyi yaptığımı ve istenen sonucu elde ettiğimi söyleyebilirim. Neler yapabileceğimizi Bahreyn'de öğreneceğiz ve diğerlerinin nasıl performans gösterdiğini de göreceğiz. Hedefim geçen yıl bıraktığım yerden devam etmek."

Ocon, şampiyonada ilk ona girmek için neler yapması gerektiği sorusuna, "Her şey küçük detaylara bağlı. Bu yıl Aston Martin, AlphaTauri ve McLaren ile sıkı bir mücadele olabilir. Dayanıklılık, tüm yarışlarda puan kazanmak ve bu takımların önüne geçmek için kilit nokta olacak. Geçen yılki ilerlemeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aracı geliştirmemiz ve yeni parçaların davranışını anlamamız gerekiyor."

"Geçen yıl gelişim kaydettim, ancak her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Bu yıla geçen sezon bıraktığım yerden başlamak istiyorum. Ekipte çok fazla şey değişti. Şahsen benim de yarış ve performans mühendisim değişti. Umarım her şey istenilen sonucu verir."

"Takım bana mühendis değişikliği yapmamı tavsiye etti ve bu yıl Josh Peckett ve Stuart Barlow ile çalışacağım. Stuart'la 2016'da Manor'da zaten çalışmıştım."

"Yeni sezonla ilgili cevapları Bahreyn'deki testlerden sonra alacağız. Sanırım sıkı bir mücadele içindeyiz çünkü kurallar uzun süredir aynı ve çok fazla değişiklik yok, bu yüzden tüm takımlar araçlarında maksimum seviyeye ulaştılar. Elbette gelişebileceğimiz yerler var: Red Bull Racing ve Mercedes'e göre hâlâ gerideyiz, ancak farkı azaltıyoruz, ki takımın isteği şey bu."

"Umarım geçen yılkinden daha durağan bir sezon olmaz ve bu da bize mükemmel bir fırsat verecek. Çünkü takımlar arasındaki hız farkı minimum düzeyde. Bu nedenle güç dengesi sık sık değişecek."

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Alpine

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Editör Kemal Şengül

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