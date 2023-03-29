Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz"

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Fransız üretici, 2023 Formula 1 sezonuna ön gruba yaklaşma hedefiyle başlamıştı ancak geride kalan süreçte bunu pek yapamadılar.

Şu anda en hızlı beşinci takım görüntüsü çizen Alpine'den Esteban Ocon, Melbourne yarışı öncesinde şöyle konuştu: "Suudi Arabistan'da sakin ve kendinden emin bir hafta sonu geçirmek ve Pazar günü iki araçla birden puan almak önemliydi. Bu iki görevi de yerine getirdik ve hafta sonu boyunca mümkün olan en yüksek sonucu elde ettik."

"Doğru yönde ilerlediğimizi görebiliyoruz, ancak henüz umduğumuz seviyede değiliz. Takımın pistte ve fabrikada, en yakın rakiplerimize karşı savaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını biliyorum."

"Çalışmaya devam ediyoruz, nasıl ve neyi geliştirebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz çünkü bu yıl her ondalık çok önemli."

"Aradaki farkı azaltmak için ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Hâlâ öğrenecek çok şeyimiz var ama testlerden ve ilk iki yarıştan sonra ortak bir analiz yaptık ve gelişmemiz gereken alanları net şekilde belirledik."

"Geçen hafta Enstone'da simülatör üzerinde çalıştım, çeşitli departmanların mühendisleriyle konuştum. Takımın planlarından memnunum, yakında yeni güncellemeler hazırlayacağız."

"Şimdi önümüzdeki hafta sonuna odaklanıyoruz, Melbourne'de yeniden iki araçla birden puan almak istiyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Pierre Gasly de benzer açıklamalarda bulundu.

"Suudi Arabistan'daki yarışı yine ilk onda bitirdim ve Alpine kariyerime çok başarılı bir başlangıç yaptım fakat takım olarak Cidde'de daha iyi sonuçlar bekliyorduk."

"Benim için yarış çok rahattı ve aracın davranışını inceleyip neyi daha iyi yapabileceğimizi düşündüm. Sadece Cuma ve Pazar günleri arasında beklenen ilerlemeyi kaydedemedik. Bir dahaki sefere daha iyi bir performans gösterebilmek için buna dikkat etmemiz gerekiyor."

"Sıralama turlarında daha iyi durumda olmak için mühendislerle birlikte çalışmaya devam etmem gerekiyor. Şimdiye kadar, yüksek sıralar için rekabet edebilmek adına aracı her zaman çalışma aralığına getiremiyoruz."

"Takımla geçirdiğim her anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum - fabrikada çalışanlarla konuşmak ve hazırladığımız yeni parçalar hakkında daha fazla bilgi edinmek harikaydı."

"Çok heyecanlıyım! Herkesin bu kadar motive olduğunu görmek harika."