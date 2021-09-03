Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok" Sonraki / Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, McLaren pilotu Lando Norris'e yaptığı hareket sonrası uyarı aldı.

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

McLaren pilotu Lando Norris, ilk antrenman seansının son anlarında Alpine pilotu Esteban Ocon'la tehlikeli bir an yaşamıştı.

Seansın son anlarında Ocon, zaman turuna başlamak için önünü açmaya çalışıyordu ve arkadan gelen Norris, Fransız pilotu geçmeye çalıştı.

Bunu gören Ocon, aracını sol taraftan gelen Norris'e doğru sürdü ve Britanyalı sürücü de ayağını gazdan çekmedi.

Norris bunun üzerine pist dışına çıkarken, Ocon yerini korudu. Bu tehlikeli an, seansın ardından hakemler tarafından görüşüldü.

Hakemler, inceleme sonrası Ocon'a uyarı verme kararı aldılar. Açıklamaya göre hakemler, sürücüleri dinledi ve video kanıtlarına baktı. Sonrasında da bir uyarının yeterli olacağına karar verdi.

paylaşım
yorumlar
Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Önceki haber

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Sonraki haber

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

7 dk
2
Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

3 s
3
Formula 1

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

28 dk
4
Formula 1

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

1 s
5
Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

18 s
Son Haberler
Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
F1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

7dk
Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı
F1

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

28dk
Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"
F1

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

1 s
Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek
F1

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

1 s
Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

1 s
Son Videolar
Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
4 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
4 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı! Hollanda GP
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok" Hollanda GP
Formula 1

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı Hollanda GP
Formula 1

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı
Formula 1 Formula 1

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek
Formula 1 Formula 1

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

Dört isim yeni güç ünitesine geçti
Formula 1 Formula 1

Dört isim yeni güç ünitesine geçti

Zandvoort'ta "Fibonacci Dizisi" olan 3. viraj dikkat çekti
Formula 1 Formula 1

Zandvoort'ta "Fibonacci Dizisi" olan 3. viraj dikkat çekti

Alonso, sıralama turlarında son bölüme kalabilmeyi umuyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, sıralama turlarında son bölüme kalabilmeyi umuyor

Son Haberler

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı
Formula 1 Formula 1

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Şu ana kadar bir sorunumuz yok"

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek
Formula 1 Formula 1

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.