Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

McLaren pilotu Lando Norris, ilk antrenman seansının son anlarında Alpine pilotu Esteban Ocon'la tehlikeli bir an yaşamıştı.

Seansın son anlarında Ocon, zaman turuna başlamak için önünü açmaya çalışıyordu ve arkadan gelen Norris, Fransız pilotu geçmeye çalıştı.

Bunu gören Ocon, aracını sol taraftan gelen Norris'e doğru sürdü ve Britanyalı sürücü de ayağını gazdan çekmedi.

Norris bunun üzerine pist dışına çıkarken, Ocon yerini korudu. Bu tehlikeli an, seansın ardından hakemler tarafından görüşüldü.

Hakemler, inceleme sonrası Ocon'a uyarı verme kararı aldılar. Açıklamaya göre hakemler, sürücüleri dinledi ve video kanıtlarına baktı. Sonrasında da bir uyarının yeterli olacağına karar verdi.