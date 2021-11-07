Ocon: "Neden bu kadar tutarsız olduğumuza bakmalıyız"

Alpine bu yıl bazı yarışlarda çok iyi performans sergilerken, bazı yarışlarda orta grubun epey gerisinde kaldı.

Meksika belki de bu yılki en kötü performanslarından birisi oldu ve sıralama turlarında Fernando Alonso 16. olurken, Esteban Ocon 15. olabildi.

Yarışa motor cezasıyla en geriden başlayacak Ocon, "Motor değiştirdiğim için grid cezam vardı fakat Fernando'ya hava koridoru vermeye çalıştım. Maalesef hiçbir işe yaramadı."

"Stratejimiz her ikimizi de ikinci bölüme çıkarmaktı. Fernando'yu sıralama turlarında son bölüme çıkarmayı umuyorduk. Fakta ne yazık ki ikimiz de ikinci bölüme kalmak için yeterince hızlı değildik. Bu, tüm seansı ve ikinci bölümü biraz zorlaştırdı."

"Ayrıca George'un ve cezası olan diğer sürücülerin önüne geçmek istedik ama gerçekten başaramadık. Pozitif tarafa bakarsak, şu anda zor bir noktadayız fakat neler olup bittiğini bakmaya devam ediyoruz ve bunu anlayıp, daha da güçlü döneceğiz."

Ocon şunları ekledi: "Önümüzde zorlu bir yarış var ve son sıradan başlıyorum. Fakat savaşacağım ve olası bir güvenlik aracını veya başka fırsatları kullanmaya çalışacağım. Burada pozisyon savaşı vermek kolay değil ama yine de geçiş yapmayı başarabilirsiniz. Birkaç puan kazanabilmek için elimden geleni yapacağım."

Q1'deki durum sorulduğunda Ocon, "Seansı etkileyen bir kımızı bayrak vardı. İyi bir tur attım fakat bilirsiniz, 11. ya da 12. olacağımızı düşünüyordum. Bu kadar da geride olmamızı beklemiyordum. Zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Böylelikle neler olduğunu anlayabiliriz."

"Yaşananlar sinir bozucu fakat önemli olan takım içerisindeki motivasyon ve performans düşününün bizi etkilemesine izin vermemek. Şu anda yapılan iş miktarı çok fazla ve fabrikada neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan herkesle gurur duyuyorum." dedi.

Beklediklerinden daha fazla mı zorlandıkları sorusuna Ocon, "Bu kesinlikle olmasını beklediğimizden daha fazlası. Bu, anlamamız gereken bir tutarsızlık. Barselona'da beşinci oldum, Portimao'da da beşinci ya da altıncı oldum . Benim ya da Fernando'nun çok iyi anları vardı, öbür yandan kötü seanslarımız da oldu. Genel olarak tutarsızdık ve bu, anlamamız gereken bir şey." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images