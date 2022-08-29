Ocon, nasıl "Hakkinen geçişi" yaptığını anlattı

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16. sırada başladığı mücadeleyi 7. sırada tamamlayan ve şampiyonada Norris ile farkı kapatmayı başaran Ocon, hafta sonunu "takımdaki en iyi hafta sonu" olarak tanımlamıştı.

Fransız pilotun yükselişinde en önemli faktör ise Alpine'in düzlük hızı; bu sayede Ocon trafikten kolayca kurtulabilirken, takım arkadaşı Fernando Alonso da ilk turlarda ön gruptaki isimlerle mücadele etmiş, yarışı da beşinci sırada tamamlamıştı.

Ancak Ocon'un yarışına hiç şüphesiz ki yaptığı iki çifte geçiş damga vurdu. Bu geçişlerin ilk 15. turda Bus Stop'ta geldi, ilk olarak çizgi dışına kayan Daniel Ricciardo'yu geçen Ocon, frenlemede ise Nicholas Latifi'yi geride bıraktı.

Padokta ve sosyal medyada konuşulan asıl hamle ise son turlarda Kemmel düzlüğünde dıştan gelerek hem Sebastian Vettel'i, hem de Pierre Gasly'i avladığı geçişti.

Geçiş esnasında Vettel ortada kalmıştı, sağ tarafında Gasly, sol tarafında ise Ocon vardı, dolayısıyla hamle birçok kişi tarafından Hakkinen'in 2000 Belçika GP'sinde tur yiyen Ricardo Zonta'dan faydalanarak Michael Schumacher'i geçmesine benzetildi.

Geçiş hakkında konuşan Fransız pilot, ilk virajdaki Vettel-Gasly mücadelesinden kasıtlı olarak uzak durduğunu ve ikisinin mücadelesi esnasında DRS almaya çalıştığını söyledi.

Ocon, "İlk olarak Vettel'in Pierre'i DRS kontrol noktasından önce geçtiğini fark ettim, dolayısıyla düzlükte DRS kullanamayacaktı!"

"Bu nedenle ayağımı gazdan biraz çektim ve ufak bir fark yarattım, bu sayede düzlükte hem hava koridoru, hem DRS kullanabilecektim. Fakat sonrasında Pierre'in de DRS kullanabildiğini gördüm."

"Düzlükte sol taraf tamamen boştu. Seb adil yarışıyordu, sol tarafı kapatabilirdi ancak bunu yapmadı, bu sayede Pierre'i 5. virajda dıştan geçmeyi başardım." dedi.

Son olarak kısa zaman önce herhangi bir Hakkinen videosu izleyip izlemediği sorulan Ocon gülerek yarıştan önce kendisiyle konuştuğunu açıkladı.

Ocon, "Yarıştan önce Mika ile padokta denk gelmiş ve sohbet etmiştik! Çok güzel bir tesadüf oldu."

"Oldukça eğlenceli bir hamleydi, epey zevk aldığım bir yarış geride kaldı. Araç düzlüklerde gerçekten hızlıydı, dolayısıyla geçiş yaparken en iyi zamanlamayı tutturabildim."

"Yarıştan önce başladığımız yere baktığımızda bir puan alabileceğimizi düşünüyordum, ancak altı puanla ayrıldık. Kesinlikle iyi bir sonuç."