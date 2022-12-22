Ocon: "Motor performansı, Alpine'in güçlü yanlarından biri"

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Yeni kuralların ilk sezonunda motor gücüne odaklanan ve dayanıklılığı arka plana atan Alpine, bu kararın da yardımıyla 2022 sezonunu dördüncü sırada tamamlamayı başardı.

Alpine'in bu kararının arkasındaki sebep 2022 sezonu itibariyle motorların dondurulması ve hiçbir üreticinin 2026 sezonunda yeni motorlara geçilene kadar performans güncellemesi yapamayacak olması; dayanıklılık güncellemelerine ise izin verilmekte.

Bu yaklaşımın bir takım götürüleri de olmadı değil; bunların en büyüğü, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Fernando Alonso'nun tam beş kez dayanıklılık sorunları nedeniyle yarış dışı kalması ve olası bir şampiyona yedinciliğini kaybetmesiydi.

Ocon için de her şey yolunda gitmedi; iki sıralama turunda sorun yaşayan Fransız pilot, iki kez de yarış dışı kalarak -Alonso kadar olmasa da- puan kaybetti.

Yine de sezona iyimser bakmaya çalışan Ocon, dayanıklılığın götürüsünden ziyade motorun performansına odaklanıyor ve bunun takımın en güçlü yanlarından biri olduğunu söylüyor.

Fernando Alonso, Alpine A522 and Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

PlanetF1'e konuşan Ocon, "Bence motor gücü en güçlü yanlarımızdan biri."

"Örneğin Brezilya'da düzlük hızımız etkileyiciydi, bu sayede iyi geçişler yapmayı başardık."

"Rakamlara sahip değilim, açıkçası merak ettiğim bir konu da değil, bu konuyla daha çok yarış mühendisim ilgileniyor -ancak işler yolunda gidiyor!" dedi.

İstikrarlı bir performans gösterdiği sezonu Alonso'nun 11 puan önünde kapatan Ocon, takım arkadaşını yenebilen yalnızca ikinci pilot olmayı da başardı.

Birçok kez sezonundan memnun olduğunu belirten Fransız pilot, "Kişisel olarak, pek çok konuda ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Geçen yıla kıyasla araçtan daha çok verim almayı başardım."

"Bunun yanı sıra bazı şeyleri planlamayı ve simülatördeki sorunları erkenden görmeyi başardım, böylece sezona daha hazır bir şekilde başladım." dedi.