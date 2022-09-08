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Formula 1 / İtalya GP Son dakika

Ocon, Monza'da Schumacher'in onuruna özel bir kaskla yarışacak

Esteban Ocon, İtalya Grand Prix'sinde idolü Michael Schumacher'e ithafen kırmızı kaskla yarışacak.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Casco di Esteban Ocon, Alpine
Casco di Esteban Ocon, Alpine
1/4

Fotoğraf: Esteban Ocon

Casco di Esteban Ocon, Alpine
Casco di Esteban Ocon, Alpine
2/4

Fotoğraf: Esteban Ocon

Casco di Esteban Ocon, Alpine
Casco di Esteban Ocon, Alpine
3/4

Fotoğraf: Esteban Ocon

Casco di Esteban Ocon, Alpine
Casco di Esteban Ocon, Alpine
4/4

Fotoğraf: Esteban Ocon

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Esteban Ocon, kariyeri boyunca Michael Schumacher'in büyük bir hayranı oldu ve kartingde yarışırken bile Alman pilotun kask tasarımını tercih etti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP öncesi bir tanıtım düzenleyen Ocon, efsane pilotun onuruna özel bir kaskla yarışacağını duyurdu.

Kask, Schumacher'in onuruna özel bir tasarımdan oluşuyor ve büyük oranda kırmızı renge sahip.

Ocon'un mevcut kaskıyla aynı kalan birkaç unsur da mevcut. Örneğin BWT, Bell ve 31 numara bölümleri, kaskın efsane pilotun kaskından ayrılmasını sağlıyor.

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