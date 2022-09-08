Ocon, Monza'da Schumacher'in onuruna özel bir kaskla yarışacak

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Esteban Ocon, kariyeri boyunca Michael Schumacher'in büyük bir hayranı oldu ve kartingde yarışırken bile Alman pilotun kask tasarımını tercih etti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP öncesi bir tanıtım düzenleyen Ocon, efsane pilotun onuruna özel bir kaskla yarışacağını duyurdu.

Kask, Schumacher'in onuruna özel bir tasarımdan oluşuyor ve büyük oranda kırmızı renge sahip.

Ocon'un mevcut kaskıyla aynı kalan birkaç unsur da mevcut. Örneğin BWT, Bell ve 31 numara bölümleri, kaskın efsane pilotun kaskından ayrılmasını sağlıyor.