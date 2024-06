Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

Monako Grand Prix'sinde Ocon ve takım arkadaşı Pierre Gasly, tünel öncesinde Ocon'dan kaynaklanan zorlama sebebiyle temas etti.

Bu temas sonucu Ocon'un aracı havalandı. Bu olayın ardından Ocon'un aracı yarıştan çekildi ve Fransız pilot 10 saniye ceza aldı. Ancak yarışa devam etmemesi sebebiyle bu ceza, bir sonraki yarış için 5 sıra grid cezasına çevrilecek.

Ocon, yarıştan sonra yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden aldığı mesajlara çok üzüldüğünü ve kazanın sorumluluğunu tamamen aldığını dile getirdi.

Alpine pilotu, "Monako Grand Prix'sinin ardından çok şey söylendi. Çok sayıda destek mesajı almış olsam da, karakterim, sürüşüm ve kariyerimle ilgili olarak internette karşılaştığım olumsuzluklar beni derinden üzdü."

"Birçok insanın sıkı çalışması, desteği ve fedakârlıkları sayesinde 2016'daki ilk yarışımdan bu yana 140'ın üzerinde Grand Prix'de yarıştım. Her zaman zorlu bir rakip oldum ve çoğu pilot gibi ben de kazalardan payıma düşeni aldım."

"Yarış galipleri Daniel, Checo ve Pierre ve çifte şampiyon Fernando gibi yetenekli ve deneyimli takım arkadaşlarımla birlikte yarıştığım için şanslıydım. Takım arkadaşları olarak yarışlara genellikle birbirimize çok yakın başlardık, bu da bazı durumlarda pistte zorlu mücadeleler ve bazen de temas anlamına gelirdi."

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Elbette hatalar yaptım. Bizler robot değiliz; yarış kazanma hayallerimize ulaşmak için her gün sınırlarımızı zorlayan sporcularız. F1 duyguların yüksek, tutkuların derin olduğu bir spor. Bunu her hafta sonu pistte ve sosyal medyada görüyorum ve hissediyorum. Ancak son günlerde internette gördüğüm, bir ekiple çalışma becerim hakkında yanlış bilgilendirilmiş ifadeler ve büyük çarpıtmalar yanlış, incitici ve zarar vericiydi."

"Motor sporlarındaki ilk turlarımdan bu yana bu spora tevazu, profesyonellik ve saygı ile yaklaştım. Bu değerler bana çok küçük yaşlardan itibaren aşılandı. Her sürücü bireysel zafer peşinde koşsa da, bu her zaman her şeyden önce bir takım sporu olacaktır. Ben her zaman bana verilen talimatlara uydum ve takımım için ve takımımla birlikte maksimuma ulaşmak için yarıştım."

"Geçtiğimiz pazar günü 1. turda meydana gelen kazanın sorumluluğunu üstlendim ve yarıştan çekilmeme rağmen, hepimiz için zor bir sezon başlangıcında takımın bir puan almasından çok mutluyum. Pierre'e bir takım arkadaşı ve bir pilot olarak saygı duyuyorum. Takım içinde her zaman işbirliği içinde ve profesyonelce çalıştık ve bu böyle olmaya devam edecek. Formula 1'de risk olmadan ödül olmaz ve yarış başlangıçları çok zorludur, hatta Monako'da açılış turu finiş sonucunuzu belirleyebilir."

"Nihayetinde hepimiz birer rakibiz ve zorlu, adil yarışlar sporumuzu bu kadar harika yapan ve bu sporu bu kadar çok sevmemin ana nedeni. Montreal'de, muhteşem Kanadalı taraftarların önünde yarışmayı ve geleceğin getireceği heyecan verici fırsatları dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.