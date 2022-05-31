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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ocon: "Monako'dan puansız ayrılmayı kabullenmek zor"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Monako GP'den puansız ayrıldığı için hayal kırıklığı yaşıyor.

Kemal Şengül
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Ocon: "Monako'dan puansız ayrılmayı kabullenmek zor"
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Esteban Ocon, pazar günkü yarışta ilk pitlerin ardından Lewis Hamilton'ın önüne geçmiş ve İngiliz pilot kendisini zorlarken de, aralarında temas yaşanmıştı.

Bunun için Ocon'a 5 saniye zaman cezası verildi ve sonuç olarak yarışı 12. sırada tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Ocon, puansız geçen hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Yarışın sonucunu kabullenmek benim için gerçekten zor. Monako'dan puanla ayrılamadığım için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Açıkçası aracı sürerken Lewis ile olan temas bana bir yarış olayıymış gibi geldi. Monako'da herhangi bir geçiş denemesi, bir temasa yol açabiliyor."

Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Esteban Ocon, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat ceza verildi ve bu ceza her şeyi mahvetti. Bu da hayal kırıklığı yaşamama neden oluyor. Hakemlere bana bunun geçen yıl olması halinde bir yarış olayı olacağını söylediler. Bu yıl bu tür olaylar artık yarış olayı olarak görülmüyor."

"Bu ceza beni hayal kırıklığına uğrattı fakat yargılayan ya da kararı veren ben değilim."

"Takım bu hafta sonu özellikle cuma antrenmanlarının ardından gelişim fırsatı yakalamak adına çok çalıştı ancak bugün puansız ayrılıyorum. Yine de önümüze bakmalıyız. Bakü'deki bir sonraki yarışta daha iyi bir performans göstermeye çalışacağız."

Öte yandan takım CEO'su Laurent Rossi de hafta sonunu değerlendirdi ve Ocon'a verilen cezayı sorguladı.

"Bir takımın bu tür yarışlarda puan kazanması her zaman iyidir. Aracımıza uymayan çok sayıda yavaş viraj olduğu göz önüne alındığında zor bir hafta sonu bekliyorduk."

"Cuma ve cumartesi günleri arasında ilerleme kaydetmek adına çok fazla çabaladık, ki bu sadece bu hafta sonu değil, gelecekte de bize yardım edecek bir şey çünkü edindiğimiz tüm bu bilgileri, aracımızı her türlü piste uyarlamak için kullanabiliriz."

"Her iki sürücü de iyi bir yarış çıkarıp, yedinci ve dokuzuncu oldular. Bu sonucu hak etmiştik. Ancak Esteban ceza aldı ve bize göre hata oranı yarı yarıyaydı, bu açıdan zor bir bir ceza fakat üzerinde çok fazla durmayacağız. Başımızı önümüze eğip bir sonraki yarışa odaklanacağız."

"Bu hafta biraz dinleneceğiz ve ardından iki araçla puan kazanmaya çalışacağımız Azerbaycan ve Kanada'daki yarışlara hazırlanmaya başlayacağız."

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