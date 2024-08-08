Ocon: "Monako'da Gasly ile çarpıştıktan sonra doğru kişilerden destek aldım"
Esteban Ocon, Monako Grand Prix'sinde takım arkadaşı Pierre Gasly ile karıştığı kazanın ardından eleştirilerin odağı olmuştu.
Esteban Ocon, Monako Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile yaşadığı tartışmalı çarpışmanın ardından "doğru insanlardan" destek aldığını açıkladı.
Fransız pilot, Monako GP’nin açılış turunda Portier'de takım arkadaşı Gasly'nin iç tarafına doğru dalmıştı. Bu hamle sonucunda ikili çarpışmış ve Ocon'un yarış dışı kalırken Gasly ağır hasar almıştı.
Ocon, o dönem takımın başında olan Bruno Famin'in öfkesini üzerine çekerken, birkaç gün sonra sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı ve daha sonra Haas'ın gelecek sezon için onun yeni takımı olacağı doğrulandı.
Hatta Fransız pilot Kanada Grand Prix'sinde yarışamama tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı ancak bu ceza hiçbir zaman uygulanmadı.
Sosyal medya tacizleri Ocon'un tepkilere karşı bir açıklama yapmasına neden oldu.
Eski Avrupa F3 şampiyonunun genç takımında yarıştığı ve yükseldiği Mercedes'in önemli bir parçası ve şimdi Williams takım müdürü olan James Vowles'ın olaydan sonra kendisini telefonla arayarak destek verdiğini doğrulayan Ocon, Motorsport.com'a özel olarak şunları söyledi:
"Tabii ki doğru insanlardan destek almak güzel. Çok fazla gürültü oldu, ki bu asla hoş bir şey değildir."
Esteban Ocon, Alpine F1 A524
Photo by: Erik Junius
"Bilirsiniz, etrafta bu kadar gürültü olduğunda, bu her zaman büyük bir şey olduğu anlamına gelir. Özellikle sosyal medyada, Damon Hill'in de söylediği gibi, bu olay kesinlikle çok büyük boyutlara ulaştı."
"Dedi ki, 'İyi ki sosyal medya günlerinde araba kullanmamışım'. Temelde söylediği buydu. Eskiden basınla bir konuşma yapardınız ve sonra bir sonraki yarışa dönerdiniz ama işte bu yüzden o dönemde sosyal medya açıklamamı yaptım ve sesimi yükseltmem önemliydi"
“Bu konuda söyleyecek fazla bir şey yok. Olan oldu ve evet, yolumuza devam ediyoruz."
Ocon, Monako GP'sindeki sorumluluğunu hemen kabul ettiğini yinelerken, aynı zamanda geçiş yapma girişimi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri de gözden geçirdi.
"Viraj çıkışında bir hata yaptım"
"Çıkışta yeterince boşluk bırakmadım. Ama erken yaptığım hamle çok kötü değildi. Viraj çıkışı çok dardı ve aramızdaki boşluğu yanlış hesapladım.”
"Ve evet, maalesef çarpıştık. Takımdan özür diledim ama oradan sonra eleştirilerin durması gerekirdi. Ama evet, ne yazık ki durmadı. Ama o zamandan beri her şey yoluna girdi. İnsanlar sosyal medyada sakinleşti. Bu iyi bir şey." dedi.
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